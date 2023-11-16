Фьюри и Усик устроили потасовку во время битвы взглядов: видео

В четверг в Эр-Рияде прошла пресс-конференция перед встречей боксеров, которая состоится 17 февраля. По ее завершении бойцы устроили битву взглядов, в ходе которой завязалась небольшая потасовка, которую пришлось разнимать сотрудникам службы безопасности.
На счету 36-летнего Усика 21 победа в 21 профессиональном поединке. Он является чемпионом по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).
Фьюри 35 лет, он владеет чемпионским поясом по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и не проигрывал в профессиональной карьере (35 побед и одна ничья).