Фьюри и Усик устроили потасовку во время битвы взглядов: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239785&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В четверг в Эр-Рияде прошла пресс-конференция перед встречей боксеров, которая состоится 17 февраля. По ее завершении бойцы устроили битву взглядов, в ходе которой завязалась небольшая потасовка, которую пришлось разнимать сотрудникам службы безопасности.

На счету 36-летнего Усика 21 победа в 21 профессиональном поединке. Он является чемпионом по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).