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16 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Фьюри и Усик устроили потасовку во время битвы взглядов: видео

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри прошлось разнимать во время битвы взглядов перед грядущим поединком спортсменов за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

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В четверг в Эр-Рияде прошла пресс-конференция перед встречей боксеров, которая состоится 17 февраля. По ее завершении бойцы устроили битву взглядов, в ходе которой завязалась небольшая потасовка, которую пришлось разнимать сотрудникам службы безопасности.

На счету 36-летнего Усика 21 победа в 21 профессиональном поединке. Он является чемпионом по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

Фьюри 35 лет, он владеет чемпионским поясом по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и не проигрывал в профессиональной карьере (35 побед и одна ничья).

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