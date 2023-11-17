Белоруска Марина Мулярчик выиграла бронзу на молодежном чемпионате Европы по боксу

На континентальный форум заявились 13 представителей нашей страны — восемь парней и пять девушек. В женских соревнованиях до медальных боев сумела добраться только Марина Мулярчик, выступающая в весовой категории до 57 кг. На стадии одной четвертой финала белоруска победила Асю Ари из Германии, но в полуфинале уступила черногорке Бояне Гойкович. Однако благодаря тому, что поединки за третье место на турнире не предусмотрены, Мулярчик стала обладательницей бронзовой медали.

Белоруски Ирина Виноградова (до 50 кг), Яна Новошинская (до 60 кг) и Валерия Стрижак (до 63 кг) сошли с дистанции в четвертьфинале, Дарья Лецко (до 66 кг) завершила выступления в первом раунде. В состязаниях среди парней медаль из наших спортсменов обеспечил только Вадим Волчек, который вышел в полуфинал в весовой категории до 63,5 кг. За путевку в решающий бой белорусский боксер позднее этим вечером сразится с Лашей Гагнидзе из Грузии.