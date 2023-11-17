Боксер Усик рассказал о знакомстве с Роналду

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239682&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Спортсмен заявил, что футболист оказался его фанатом, и назвал это сумасшествием. Он подчеркнул, что хотел бы устроить спарринг с Роналду, однако сначала сыграть в футбол.

Роналду и Усик были гостями боя между действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета британцем Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата французом Фрэнсисом Нганну. Победу в боксерском поединке в тяжелом весе одержал Фьюри.