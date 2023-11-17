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17 ноября, источник: Чемпионат.com

Бивол, Уайлдер и Джошуа. Что известно о супертурнире в Саудовской Аравии?

Боксёрский вечер забит звёздами под завязку.

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23 декабря в Саудовской Аравии планируется грандиозный турнир по боксу, который должен эффектно закрыть календарный год. О возможности проведения крупного ивента впервые начали писать ещё весной этого года, но всё это было слишком абстрактно: примерные гонорары, примерный состав участников и размытые перспективы.

В частности, отмечалось, что во главе карда встанут четыре сильнейших тяжеловеса мира. Тайсон Фьюри и Александр Усик должны были провести там бой и определить абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, а в соглавном событии вечера встретились бы два других топа — Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа, где мог определиться новый претендент на пояса.

В итоге ни с одним, ни с другим боем не выгорело, но в Саудовской Аравии всё равно нашли способ собрать шикарный турнир, наполненный топовыми бойцами. В их числе и Джошуа с Уайлдером, но биться они будут не друг с другом.

Энтони Джошуа — Отто Валлин

Джошуа — одна из главных звёзд мирового бокса. У британца громкое имя, он не выпал из ряда топов после двух поражений от Усика, а сейчас постепенно снова подбирается к вершине. В последнем поединке экс-чемпион мира нокаутировал Роберта Хелениуса, который вышел на бой на коротком уведомлении. До этого Энтони выиграл у Джермейна Франклина единогласным решением судей.

К слову, с Валлином Эй Джей встречался в любителях и выиграл судейским решением. Отто в своё время также бился с Фьюри и даже был близок к победе, но уступил. В последнем поединке швед победил раздельным решением российского боксёра Мурата Гассиева и вышел на серию из шести побед подряд. Интересно, смог бы Гассиев получить столь крупный бой и место в главном событии крупнейшего турнира года, если бы выиграл у Валлина?

Деонтей Уайлдер — Джозеф Паркер

Уайлдер, пожалуй, заработал звание самого страшного нокаутёра современности. Год назад Деонтей наглухо сложил Хелениуса в первом раунде и с тех пор активно пытался добиться поединка с Энтони Джошуа или, на крайний случай, с Фрэнсисом Нганну. Достался в итоге опытный Джозеф Паркер, у которого сейчас три победы подряд, и у него в своё время была вполне достойная оппозиция в лице Джо Джойса, Дерека Чисоры, Энтони Джошуа, Диллиана Уайта и Энди Руиса.

Надо сказать, что целью Уайлдера по-прежнему остаётся Джошуа. Во-первых, это денежный бой. По слухам, Деонтей мог получить порядка $ 50 млн. Во-вторых, победа в таком поединке позволит требовать титульный поединок. Бронзовый бомбардировщик ещё на пресс-конференции допытывался у Джошуа, когда же состоится бой. Впрочем, Эдди Хирн подтвердил, что в случае побед в декабре топовые боксёры могут сойтись в феврале или марте. Причём есть информация, что это будет не один поединок, а ещё и реванш вне зависимости от исхода.

Дмитрий Бивол — Линдон Артур

Дмитрий Бивол уже дорос до того уровня, когда и сам может возглавлять крупные турниры, но в этом случае россиянину было важно провести бой до конца года. Последний раз Бивол выходил в ринг в ноябре прошлого года, когда уверенно прошёл Хильберто Рамиреса. Линдон Артур далеко не звёздный соперник, но Дмитрий и сам признаётся, что на данный момент это лучший вариант в полутяжёлом весе.

Артур лишь раз проигрывал в профессиональной карьере — Энтони Ярду, который в начале этого года уступил Артуру Бетербиеву. После этого Линдон выиграл четыре поединка и трижды сделал это досрочно. Нормальный вариант, чтобы не затягивать простой и напомнить о себе.

И это далеко не все звёзды предстоящего турнира. Даниэль Дюбуа, не так давно скандально отбившийся с Александром Усиком, встретится с Джарреллом Миллером, который ещё не проигрывал в профессиональной карьере, а чемпион мира в тяжёлом весе Джей Опетайя будет защищать пояс в поединке с перспективным британцем Эллисом Зорро.

Непобеждённый Филип Хргович, который является официальным претендентом в супертяжёлом весе по линии IBF, сойдётся с Марком де Мори. Ну, а российский канадец Арсланбек Махмудов, бившийся в одном карде с Фьюри и Нганну, проведёт поединок с Агитом Кабайелом из Германии.

Очень мощный по именам кард, что большая редкость для боксёрских турниров. Обычно ивенты опираются на два-три громких имени, а тут как минимум семь очень мощных поединков. Настоящий подарок для любителей бокса, и, видимо, это только начало для Саудовской Аравии. Судя по всему, в следующем году там планируются не менее крутые боксёрские вечера.

Яхья Гасанов

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