«Он лучший боксер в мире». Майк Тайсон дал прогноз на бой Александр Усик — Тайсон Фьюри
Легенда бокса Майк Тайсон дал прогноз на предстоящий титульный бой между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.
Легенда бокса Майк Тайсон дал прогноз на предстоящий титульный бой между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.
20 дней назад Фьюри с трудом победил камерунца Фрэнсиса Нганну раздельным решением судей.
«У нас у всех бывают плохие дни. Это был плохой день для Фьюри. Но я все равно ставлю на победу Фьюри. Я думаю, он лучший боксер в мире, особенно в супертяжелом дивизионе. Великие бойцы проигрывают, великие бойцы выглядят плохо. Но после этого они не перестают быть великими бойцами», — заявил Тайсон в интервью Fight Hub TV.
Александр Усик и Тайсон Фьюри сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в Саудовской Аравии 17 февраля 2024 года.