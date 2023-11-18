«Он лучший боксер в мире». Майк Тайсон дал прогноз на бой Александр Усик — Тайсон Фьюри

«У нас у всех бывают плохие дни. Это был плохой день для Фьюри. Но я все равно ставлю на победу Фьюри. Я думаю, он лучший боксер в мире, особенно в супертяжелом дивизионе. Великие бойцы проигрывают, великие бойцы выглядят плохо. Но после этого они не перестают быть великими бойцами», — заявил Тайсон в интервью Fight Hub TV.