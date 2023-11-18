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18 ноября, источник: Sport24

«Он лучший боксер в мире». Майк Тайсон дал прогноз на бой Александр Усик — Тайсон Фьюри

Легенда бокса Майк Тайсон дал прогноз на предстоящий титульный бой между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

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Источник: AP 2023

20 дней назад Фьюри с трудом победил камерунца Фрэнсиса Нганну раздельным решением судей.

«У нас у всех бывают плохие дни. Это был плохой день для Фьюри. Но я все равно ставлю на победу Фьюри. Я думаю, он лучший боксер в мире, особенно в супертяжелом дивизионе. Великие бойцы проигрывают, великие бойцы выглядят плохо. Но после этого они не перестают быть великими бойцами», — заявил Тайсон в интервью Fight Hub TV.

Александр Усик и Тайсон Фьюри сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в Саудовской Аравии 17 февраля 2024 года.

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