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00:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россия и США проведут матчевую встречу по боксу

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российские боксеры проведут матчевую встречу с командой США в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA», сообщают организаторы ивента.

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Источник: Спорт РИА Новости

Вечер боев пройдет 16 декабря в Москве. В кард войдут пять поединков, каждый из которых будет состоять из четырех раундов по три минуты.

В составе команды хозяев выступят Алексей Егоров, Всеволод Шумков, Павел Сосулин, Бешто Шавлаев и Юрий Осипов.

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