Россия и США проведут матчевую встречу по боксу
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российские боксеры проведут матчевую встречу с командой США в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA», сообщают организаторы ивента.
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российские боксеры проведут матчевую встречу с командой США в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA», сообщают организаторы ивента.
Вечер боев пройдет 16 декабря в Москве. В кард войдут пять поединков, каждый из которых будет состоять из четырех раундов по три минуты.
В составе команды хозяев выступят Алексей Егоров, Всеволод Шумков, Павел Сосулин, Бешто Шавлаев и Юрий Осипов.