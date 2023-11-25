Майк Тайсон назвал преимущество Усика над Фьюри

«С маленькими парнями тяжело драться, потому что по ним трудно попасть. Усик много бегает по рингу, много двигается», — заявил Тайсон. По его мнению, Фьюри понадобится несколько раундов, чтобы привыкнуть к этому, так как Усик — маленький и быстрый.

29 октября промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что бой с Усиком перенесут на 2024 год, потому что Фьюри не будет готов выйти на ринг в декабре 2023-го. Днем ранее британец оказался сильнее бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Фрэнсиса Нганну в бою по правилам бокса.

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.