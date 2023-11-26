«Все знали, что я умею драться» Американский боец проиграл 276 боев за карьеру. Как он стал худшим боксером в истории?

Источник: Кадр: Alex PS / YouTube

«Такие ребята, как Стрикленд, приходят и делают бои настолько интересными, что люди покупают билеты. Думаю ли я, что он победит? Нет. Из 45 поединков, за которыми я наблюдал, он выиграл, наверное, три. При этом он точно умеет боксировать», — так об американском спортсмене говорил Джейк Холл из Боксерской комиссии штата Индиана. Ну в каком еще виде спорта так ценят профессиональных неудачников?

Рождение легенды

Стрикленд родился в сентябре 1968 года в Цинциннати (штат Огайо). О его любительской карьере мало что известно, с уверенностью можно сказать лишь то, что она началась и закончилась очень рано. Уже в 18 лет американец перешел в профессионалы, до этого, по собственным утверждениям, Реджи провел 90 боев на любительском уровне, в которых одержал 72 победы. Проверить эту информацию так никому и не удалось, так что остается поверить Стрикленду на слово.

Однако нет никаких сомнений в том, что в 1987-м парень отправился покорять профессиональный ринг и начал карьеру с поражения от соотечественника Элери Томаса. Второй бой Стрикленда закончился победой, что очень его ободрило. Правда, дальше американца окатил холодный душ из восьми поражений подряд, четыре из которых были досрочными. Иной боксер после девяти неудач в десяти боях задумался бы о смене профессии, но Реджи не собирался сдаваться так просто. Он решил взять не качеством, а количеством, поэтому принялся с утроенной энергией принимать все новые и новые бои.

15 боев в месяц проводил Стрикленд на пике карьеры.

Баланс побед и поражений в лучшую сторону особенно не менялся, однако Стрикленд имел стабильный доход. Ему было наплевать на постоянные насмешки людей, обращавших внимание на его личный рекорд, он в сумасшедшем темпе путешествовал по стране и продолжал драться за деньги. Абсолютное большинство боев заканчивалось поражениями Реджи, иногда он оказывался в нокауте.

Лучано Торрес (слева) и Реджи Стрикленд | Источник: Кадр: Alex PS / YouTube

В обход запретов

Боксерские комиссии нескольких штатов, где выступал Стрикленд, со временем обратили внимание на уникального спортсмена, который без перерыва участвовал в поединках, во многих из которых ему прилично доставалось. Это вызвало серьезную обеспокоенность функционеров, так как никому не хотелось, чтобы Реджи получил серьезную травму или вовсе лишился жизни на их территории. Таким образом, в середине 1990-х в Огайо, Нью-Джерси, Пенсильвании, Иллинойсе и Неваде Стрикленду запретили безлимитное проведение боев, спортсмена везде обязывали выдерживать 60-дневную паузу после поражений. Считалось, что этого времени хватает для восстановления после повреждений, полученных в поединках.

Звезды мирового бокса могут припеваючи жить на гонорар с одного боя нескольких лет, однако Стрикленда эта история не коснулась. На протяжении большей части карьеры он получал за выход на ринг от 500 до 2000 долларов, поэтому в середине 1990-х он просто не мог позволить себе столь долгий простой, предусмотренный правилами. К тому же организм Реджи оказался на редкость прочным, и серьезные травмы каким-то чудом обходили его стороной. Поэтому эти самые правила американец решил обходить.

Я знаю свое тело. Знаю, с чем оно может справиться. Я чувствую, что это самая лучшая работа в мире — просто взять трубку и заработать две-три штуки баксов. Реджи Стрикленд

Первое время спортсмен заявлялся на турниры под другими именами, он использовал псевдонимы Реджи Бьюс и Реджи Реглин. Однако эту схему быстро раскусили, и боксер снова попал в черный список. Но Стрикленд не унывал: он смог найти общий язык с Боксерской комиссией штата Индиана, где местные функционеры согласились обеспечивать его достаточным количеством боев, невзирая на риск летального исхода. В 2000 году боксер даже умудрился стать чемпионом штата сразу в двух весовых категориях: в полутяжелом и втором среднем весах. К тому моменту он имел в активе 50 побед и более 200 поражений.

Прикоснуться к великим

Несмотря на ужасное соотношение побед и поражений, Стрикленду удалось посотрудничать с легендарным промоутером Доном Кингом, который иногда организовывал для него бои. По воспоминаниям Реджи, он всегда требовал оплату наличными до начала боя, но для Кинга делал исключение, так как тот никогда его не подводил и всегда четко исполнял договоренности. Промоутер также помог Стрикленду найти альтернативный заработок: американца привлекали в качестве спарринг-партнера для именитых боксеров, которые готовились к другим боям. Реджи проживал на полном пансионе и получал около 750 долларов в неделю, при этом мог параллельно выходить на ринг.

Дон Кинг | Источник: AP 2023

Среди боксеров, с которыми работал Стрикленд, бывший чемпион мира в полусредней и первой средней весовых категориях Рикардо Майорга. Правда, по словам Реджи, сотрудничество не заладилось. «Ударить его было очень легко, поэтому меня быстро отправили домой», — вспоминал американец.

В начале нулевых Стрикленд получил широкую известность в США. Болельщики дали боксеру псевдонимом Профессиональный лузер, а в сети стали появляться целые сообщества поклонников необычного спортсмена. Популярность Реджи достигла таких масштабов, что на закате карьеры его бои транслировал телеканал HBO, а гонорары за выход на ринг достигали нескольких тысяч долларов. Окончательно перчатки на гвоздь боксер повесил в 2005-м в возрасте 37 лет. Тогда же его 276 поражений на профессиональном ринге и стали поводом для внесения в Книгу рекордов Гиннесса. Побед в активе американца 66 (из них 14 — нокаутом).

25 поражений нокаутом потерпел Стрикленд в профессиональной карьере.

Несмотря на ужасающую статистику, Стрикленд встречался на ринге с несколькими именитыми боксерами. В его активе — поединки с завоевывавшими звания чемпионов мира по разным версиям Лонни Смитом, Чарльзом Брюэром, Таворисом Клаудом, Рэндаллом Бэйлом и Кори Спинксом. Он также проводил встречи с Уго Пинедой, Раулем Франком, Реджи Грином и Рубином Уильямсом, которые впоследствии были претендентами на чемпионские титулы. Кроме того, американец утверждает, что во множестве боев его откровенно засуживали.

Не считаю себя неудачником. Я дрался почти во всех штатах США и нескольких других странах, зарабатывал десятки тысяч долларов и почти не получал травм. Все, кто выходил со мной на ринг, знают, что я умею драться. Реджи Стрикленд

Семейный подряд

В профессиональный бокс Стрикленд пришел за старшим братом Джерри, который также выступал на ринге, мягко говоря, без особых успехов. На счету родственника Реджи 13 побед при 122 поражениях, он ушел из жизни в 2019-м после борьбы с онкологическим заболеванием, которое вряд ли как-то связано с боксерской карьерой. Кроме того, на ринге выступала первая жена Стрикленда, которая также поразила болельщиков ужасным личным рекордом 2−28. Один из племянников Реджи и вовсе не имеет ни одной победы в 28 профессиональных поединках.

Кори Спринкс | Источник: AP 2023

У Стрикленда была не только богатая на события профессиональная карьера, но и насыщенная личная жизнь. Сейчас американец женат третий раз, а детей от разных женщин у него в общей сложности 10. Самому старшему ребенку 34 года, самому младшему — 5 лет. С таким количеством наследников боксер просто не имел права опускать руки после окончания карьеры. Внушительного состояния за карьеру Реджи не сколотил, поэтому ему пришлось искать работу. Боксер успел потрудиться кровельщиком, маляром, продавцом обуви и официантом.