Джермалл Чарло высказался о бое с Жанибеком Алимханулы

«Мне определённо хотелось бы вернуться с большим боем. Я бы подрался с Жанибеком и подрался с обязательным претендентом. Как его зовут? Карлос Адамес. Уважение парням за то, что оказались на вершине. Они сделали то, что и должны были сделать. И я готов дать им шанс. Я никого не избегаю и никогда этого не делал. Если условия будут подходящими, я подерусь с ними», — приводит слова Чарло издание BoxingScene.