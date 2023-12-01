WBA опубликовала рейтинг в новом весе: казахстанец — в топ-5

Источник: Соцсети

Эта весовая категория будет охватывать боксеров от 91,2 до 101,6 килограмма, чтобы избежать боев с значительной разницей в весе с их участием.

WBA представила рейтинг данного дивизиона, в нем пятым идет казахстанец Роман Фресс:

1. Евгений Тищенко (Россия);

2. Леон Харт (Германия);

3. Алексей Егоров (Россия);

4. Баду Джек (Швеция);

5. Роман Фресс (Казахстан);

29-летний Фресс родился в селе Возвышенка — это в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области. При этом проживает в Магдебурге (Германия). Но в данном рейтинге представляет Казахстан.