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18:19 (мск), источник: Vesti.kz

WBA опубликовала рейтинг в новом весе: казахстанец — в топ-5

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) представила рейтинг в новой весовой категории до 101,6 килограмма (суперкрузервейт), сообщают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

Эта весовая категория будет охватывать боксеров от 91,2 до 101,6 килограмма, чтобы избежать боев с значительной разницей в весе с их участием.

WBA представила рейтинг данного дивизиона, в нем пятым идет казахстанец Роман Фресс:

1. Евгений Тищенко (Россия);
2. Леон Харт (Германия);
3. Алексей Егоров (Россия);
4. Баду Джек (Швеция);
5. Роман Фресс (Казахстан);

29-летний Фресс родился в селе Возвышенка — это в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области. При этом проживает в Магдебурге (Германия). Но в данном рейтинге представляет Казахстан.

На профи-ринге одержал 19 побед, 12 из них нокаутом. В пассиве имеет одно поражение.
Последний раз боксировал 7 октября в Германии, когда в третьем раунде финишировал серба Милослава Савича.

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