Украинский боксёр Миронец сенсационно победил брата Тайсона Фьюри
Украинский супертяжеловес Богдан Миронец одержал неожиданную победу над британцем Нэйтаном Горманом, который приходится двоюродным братом чемпиону мира Тайсону Фьюри.
Украинский супертяжеловес Богдан Миронец одержал неожиданную победу над британцем Нэйтаном Горманом, который приходится двоюродным братом чемпиону мира Тайсону Фьюри.
Поединок между Миронцом и Горманом проходил в рамках вечера бокса в Болтоне (Великобритания).
Бой продлился все восемь раундов и завершился победой украинского спортсмена судейским решением. Миронец был гораздо активнее во время боя и нанёс большее количество точных ударов.
Напомним, 17 февраля 2024 года британец Тайсон Фьюри встретится с украинцем Александром Усиком в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Изначально поединок был запланирован на конец 2023 года, но было принято решение перенести его из-за боя Фьюри с Фрэнсисом Нганну, который прошёл в октябре.