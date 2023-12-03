Чемпион Великобритании вызвал на бой Алимханулы

«В течение последнего года Жанибек вызывал всех на бой. Никто не хочет драться с ним. Он массивный левша, обладатель двух поясов чемпиона мира по версиям IBF и WBO. И я знаю, что, если бы я вызвал его [на бой] и сказал: “Послушай, приятель, ты мог бы сделать это холодной дождливой ночью в Стоуке”, я думаю, он бы согласился», — сказал Хини промоутерской компании Queensberry Promotions.