Сборная России выиграла медальный зачет юношеского чемпионата мира по боксу

ТАСС, 4 декабря. Юношеская сборная России заняла первое место в командном зачете чемпионата мира по боксу (среди спортсменов 15−16 лет). Турнир прошел в Ереване.

На счету российских спортсменов семь золотых медалей. Победителями соревнований стали Ислам Магомедов (весовая категория до 46 кг), Анастасия Тюнина (до 46 кг), Снежана Кузнецова (до 50 кг), Платон Козлов (до 57 кг), Екатерина Фролова (до 75 кг), Байрамхан Ашуров (до 80 кг) и Анна Бузулева (до 80 кг).

Также в активе российской команды две серебряные и семь бронзовых наград. Серебряными призерами стали Кира Леонова (до 60 кг) и Елизавета Таймазова (до 70 кг), бронзовыми — Диана Сикстус (до 52 кг), Павел Кондрашов (до 54 кг), Анастасия Таратынова (до 57 кг), Анастасия Грибанова (до 66 кг), Владимир Дранько (до 75 кг), Ян Богданов (свыше 80 кг), Мария Осипова (свыше 80 кг).