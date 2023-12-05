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20:56 (мск), источник: Sport24

Олимпийский чемпион Тищенко сделал прогноз на бой Фьюри — Усик

Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко считает британского боксера Тайсона Фьюри фаворитом в поединке с украинцем Александром Усиком.

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Источник: РИА "Новости"

«На мой взгляд, Фьюри — фаворит в схватке с Усиком. Считал так и до противостояния с Нганну, и сейчас. Думаю, Тайсон либо несерьезно отнесся к дуэли с Фрэнсисом, либо это было своего рода шоу с целью подогреть интерес к будущей битве с украинцем. Несколько увеличить его шансы на успех. Однако списывать Усика со счетов не буду — он очень неудобный оппонент. Я не ставил на него и в бою с Энтони Джошуа, но в итоге украинец переиграл британца и не позволил тому ничего сделать на ринге. Поэтому произойти может все что угодно», — заявил Тищенко в интервью RT.

Бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком пройдет 17 февраля в Саудовской Аравии, победитель станет абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

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