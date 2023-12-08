Олимпийскому чемпиону из России предлагали выступать за Казахстан

Источник: Соцсети

Тищенко 9 декабря в Дубае на турнире «Ночь чемпионов IBA» встретится с немцем Леоном Хартом в бою за вакантный пояс WBA в новой весовой категории (до 101,6 килограмма). В финале Игр‑2016 Тищенко победил казахстанца Василия Левита. Решение судей вызвало неодобрительный гул болельщиков, ряд СМИ сочли его спорным.

— Буду честен, после Олимпиады я читал комментарии и переживал из‑за этого. Эти комментарии читали родственники и родители. А сейчас я набрался опыта. Да и у меня столько болельщиков из Казахстана, они сразу всю информацию обо мне видят, новости выходят чуть ли не раньше всех (улыбается), — приводит его слова «Матч ТВ».

— Когда же вы проведете бой в Казахстане? Это бы точно не осталось без внимания.

— Кстати, это было бы очень интересно. Сейчас же кто‑то выступает за Армению (для того, чтобы иметь возможность боксировать за рубежом и быть в рейтингах). И вот мне говорили, что если не за Армению, то можно попробовать выступать за Казахстан. Но я выступаю за Россию. Слава Богу, представлю Россию во время чемпионского боя. Это действительно большое событие в сегодняшних реалиях.

— Планируете ли выйти на бой с российским флагом?

— Если будет такая возможность, то обязательно выйду. Тут не от меня зависит.