Олимпийскому чемпиону из России предлагали выступать за Казахстан
Олимпийский чемпион‑2016 из России Евгений Тищенко заявил, что ему предлагали выступать за Казахстан на профессиональном уровне, сообщают Vesti.kz.
Олимпийский чемпион‑2016 из России Евгений Тищенко заявил, что ему предлагали выступать за Казахстан на профессиональном уровне, сообщают Vesti.kz.
Тищенко 9 декабря в Дубае на турнире «Ночь чемпионов IBA» встретится с немцем Леоном Хартом в бою за вакантный пояс WBA в новой весовой категории (до 101,6 килограмма). В финале Игр‑2016 Тищенко победил казахстанца Василия Левита. Решение судей вызвало неодобрительный гул болельщиков, ряд СМИ сочли его спорным.
— Буду честен, после Олимпиады я читал комментарии и переживал из‑за этого. Эти комментарии читали родственники и родители. А сейчас я набрался опыта. Да и у меня столько болельщиков из Казахстана, они сразу всю информацию обо мне видят, новости выходят чуть ли не раньше всех (улыбается), — приводит его слова «Матч ТВ».
— Когда же вы проведете бой в Казахстане? Это бы точно не осталось без внимания.
— Кстати, это было бы очень интересно. Сейчас же кто‑то выступает за Армению (для того, чтобы иметь возможность боксировать за рубежом и быть в рейтингах). И вот мне говорили, что если не за Армению, то можно попробовать выступать за Казахстан. Но я выступаю за Россию. Слава Богу, представлю Россию во время чемпионского боя. Это действительно большое событие в сегодняшних реалиях.
— Планируете ли выйти на бой с российским флагом?
— Если будет такая возможность, то обязательно выйду. Тут не от меня зависит.
На счету 32‑летнего Тищенко 12 побед и одно поражение на профи-ринге. 35-летний Харт одержал 22 победы при пяти неудачах и одной ничьей.