Российский боксер Евгений Тищенко завоевал титул чемпиона мира WBA

ДУБАЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион россиянин Евгений Тищенко завоевал титул чемпиона мира по Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в новой весовой категории — bridgerweight («вес Бриджера», до 101,6 кг). В поединке, прошедшем на турнире IBA Champions Night в Дубае, он выиграл у Леона Харта из Германии нокаутом в 6-м раунде.