Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Мальорка
Севилья
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
ПСЖ
Нант
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Интер
Удинезе
30
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон
Аризона
53
Хоккей. НХЛ
10.12
Даллас
Вегас
Хоккей. НХЛ
10.12
Калгари
Нью-Джерси
Футбол. Зарубежный
20:30
Астон Вилла
Арсенал
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Реал Сосьедад
03
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
РБ Лейпциг
23
Хоккей. НХЛ
10.12
Баффало
Монреаль
Хоккей. НХЛ
10.12
Вашингтон
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
10.12
Детройт
Оттава
Хоккей. НХЛ
10.12
Торонто
Нэшвилл
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Милан
32
Хоккей. НХЛ
10.12
Айлендерс
Лос-Анджелес
Футбол. Премьер-лига
19:45
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
Хоккей. НХЛ
10.12
Чикаго
Сент-Луис
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Монако
12
Хоккей. НХЛ
10.12
Колорадо
Филадельфия
Футбол. Зарубежный
18:15
Бетис
Реал
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон
Бернли
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Борнмут
03
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Брентфорд
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
Ноттингем Форест
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Бавария
51
Футбол. Зарубежный
17:30
Хайденхайм
Дармштадт
32
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Боруссия М
31
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Аугсбург
20
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Фрайбург
01
Хоккей. НХЛ
10.12
Ванкувер
Каролина
Хоккей. НХЛ
10.12
Сиэтл
Тампа-Бэй
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона
Лацио
11
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Ростов
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Алавес
Лас-Пальмас
01
Футбол. Зарубежный
15:30
Кристал Пэлас
Ливерпуль
12
Футбол. Премьер-лига
14:00
Спартак
Крылья Советов
30
Все события
Фоторепортажи
18Снежная битва ЦСКА и «Ростова»
27Россия разгромила Кубу в Волгограде
23:36 (мск), источник: ТАСС

Российский боксер Евгений Тищенко завоевал титул чемпиона мира WBA

Россиянин нокаутировал Леона Харта из Германии.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

ДУБАЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион россиянин Евгений Тищенко завоевал титул чемпиона мира по Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в новой весовой категории — bridgerweight («вес Бриджера», до 101,6 кг). В поединке, прошедшем на турнире IBA Champions Night в Дубае, он выиграл у Леона Харта из Германии нокаутом в 6-м раунде.

На счету 32-летнего Тищенко теперь 13 побед (8 нокаутом) и 1 поражение. В активе 35-летнего Харта 22 победы (13 нокаутом), 6 поражений, 1 ничья.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Что могло стать причиной смерти 16-летней немецкой гимнастки
Бах прокомментировал возможность наказания спортсменов за участие в Играх дружбы
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь