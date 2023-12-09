Российский боксер Евгений Тищенко завоевал титул чемпиона мира WBA
Россиянин нокаутировал Леона Харта из Германии.
Россиянин нокаутировал Леона Харта из Германии.
ДУБАЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион россиянин Евгений Тищенко завоевал титул чемпиона мира по Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в новой весовой категории — bridgerweight («вес Бриджера», до 101,6 кг). В поединке, прошедшем на турнире IBA Champions Night в Дубае, он выиграл у Леона Харта из Германии нокаутом в 6-м раунде.
На счету 32-летнего Тищенко теперь 13 побед (8 нокаутом) и 1 поражение. В активе 35-летнего Харта 22 победы (13 нокаутом), 6 поражений, 1 ничья.