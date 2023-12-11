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22:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Костя Цзю назвал лучших боксёров 2023 года

Бывший абсолютный чемпион мира, а ныне член Международного боксёрского Зала славы Костя Цзю назвал, по его мнению, лучших боксёров уходящего года.

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Источник: РИА "Новости"

"Ну кто для меня может быть лучшим? Оба моих сына. Они у меня лучшие. Тимофей стал чемпионом мира, провел первую защиту. Никита после семи боёв по профи стал чемпионом Австралии, выиграв пояс в поединке с не знающим поражений соперником. Для меня они лучшие. А так было много интересных боёв, в том числе и среди тяжеловесов, которые разочаровали.

Тайсон Фьюри должен был провести поединок с Фрэнсисом Нганну намного лучше. Это доказывает… Не просто так говорят: «Его величество бокс». Нельзя пренебрежительно относиться к таким вещам, как подготовка. Ты же выступаешь за пояс чемпиона мира. Уверен, что для Тайсона Фьюри это противостояние будет уроком, из которого он сделает необходимые выводы«, — сказал Костя Цзю в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Александром Фроловым.

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