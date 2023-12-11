Костя Цзю назвал лучших боксёров 2023 года

"Ну кто для меня может быть лучшим? Оба моих сына. Они у меня лучшие. Тимофей стал чемпионом мира, провел первую защиту. Никита после семи боёв по профи стал чемпионом Австралии, выиграв пояс в поединке с не знающим поражений соперником. Для меня они лучшие. А так было много интересных боёв, в том числе и среди тяжеловесов, которые разочаровали.