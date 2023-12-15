Сенсацией и нокаутом завершился бой чемпиона мира из Казахстана
Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов, чемпион мира 2023 года в любителях, потерпел неожиданное поражение на турнире «Ночь чемпионов ІВА» в Астане, сообщают Vesti.kz.
Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов, чемпион мира 2023 года в любителях, потерпел неожиданное поражение на турнире «Ночь чемпионов ІВА» в Астане, сообщают Vesti.kz.
Шымбергенов, выступающий в весовой категории до 71 килограмма, не просто уступил, а досрочно проиграл. Его обидчиком выступил Хосе Мигель Боррего из Мексики.
В четвертом раунде Шымбергенов оказался на настиле ринга, а когда попытался продолжить бой, Боррего поднажал и этим самым вынудил угол казахстанца выбросить полотенце, что приравнивается к техническому нокауту.
Ранее в других боях ивента Санжар Ташкенбай (до 51 килограмма) победил двукратного чемпиона Азии из Узбекистана, а Махмуд Сабырхан (до 57 килограммов) деклассировал соперника из Кубы.