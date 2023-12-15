Сенсацией и нокаутом завершился бой чемпиона мира из Казахстана

Источник: Кадр из трансляции

Шымбергенов, выступающий в весовой категории до 71 килограмма, не просто уступил, а досрочно проиграл. Его обидчиком выступил Хосе Мигель Боррего из Мексики.

В четвертом раунде Шымбергенов оказался на настиле ринга, а когда попытался продолжить бой, Боррего поднажал и этим самым вынудил угол казахстанца выбросить полотенце, что приравнивается к техническому нокауту.