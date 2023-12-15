Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия М
Вердер
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Ноттингем Форест
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Лион
Хоккей. НХЛ
16.12
Каролина
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
16.12
Рейнджерс
Анахайм
Хоккей. НХЛ
16.12
Айлендерс
Бостон
Хоккей. НХЛ
16.12
Даллас
Оттава
Хоккей. НХЛ
16.12
Аризона
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
16.12
Вегас
Баффало
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Флорида
40
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Чикаго
71
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Тампа-Бэй
47
Все события
Фоторепортажи
21Карьера Алана Дзагоева
35Победа «Локо» над «Зенитом» после снегопада
17:49 (мск), источник: Vesti.kz

Сенсацией и нокаутом завершился бой чемпиона мира из Казахстана

Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов, чемпион мира 2023 года в любителях, потерпел неожиданное поражение на турнире «Ночь чемпионов ІВА» в Астане, сообщают Vesti.kz.

Наверх
Источник: Кадр из трансляции

Шымбергенов, выступающий в весовой категории до 71 килограмма, не просто уступил, а досрочно проиграл. Его обидчиком выступил Хосе Мигель Боррего из Мексики.

В четвертом раунде Шымбергенов оказался на настиле ринга, а когда попытался продолжить бой, Боррего поднажал и этим самым вынудил угол казахстанца выбросить полотенце, что приравнивается к техническому нокауту.

Ранее в других боях ивента Санжар Ташкенбай (до 51 килограмма) победил двукратного чемпиона Азии из Узбекистана, а Махмуд Сабырхан (до 57 килограммов) деклассировал соперника из Кубы.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь