Данияр Елеусинов вернулся спустя два года и выиграл главный бой турнира от IBA

Источник: Данияр Есетов

В главном событии вечера чемпион Олимпиады-2016 из Казахстана Данияр Елеусинов встретился с Джабулани Макхенсе из ЮАР.

Бой в весе до 71 килограмма вместил в себя все отведенные шесть раундов, по итогам которых единогласным решением судей победил Елеусинов, который до этого выходил на ринг два года назад, тогда он также решением выиграл у аргентинца Хуана Эрнана Леаля.