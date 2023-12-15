Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Ноттингем Форест
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Лион
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дженоа
Ювентус
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия М
Вердер
01
Хоккей. НХЛ
16.12
Каролина
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
16.12
Рейнджерс
Анахайм
Хоккей. НХЛ
16.12
Айлендерс
Бостон
Хоккей. НХЛ
16.12
Даллас
Оттава
Хоккей. НХЛ
16.12
Аризона
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
16.12
Вегас
Баффало
Все события
Фоторепортажи
27Россия разгромила Кубу в Волгограде
21Карьера Алана Дзагоева
20:53 (мск), источник: Vesti.kz

Данияр Елеусинов вернулся спустя два года и выиграл главный бой турнира от IBA

В Астане состоялся турнир «Ночь чемпионов ІВА», организованный Международной боксерской ассоциацией, сообщают Vesti.kz.

Наверх
Источник: Данияр Есетов

В главном событии вечера чемпион Олимпиады-2016 из Казахстана Данияр Елеусинов встретился с Джабулани Макхенсе из ЮАР.

Бой в весе до 71 килограмма вместил в себя все отведенные шесть раундов, по итогам которых единогласным решением судей победил Елеусинов, который до этого выходил на ринг два года назад, тогда он также решением выиграл у аргентинца Хуана Эрнана Леаля.

Ранее в других боях вечера Санжар Ташкенбай (до 51 килограмма) победил двукратного чемпиона Азии из Узбекистана, Махмуд Сабырхан (до 57 килограммов) деклассировал соперника из Кубы, Асланбек Шымбергенов (до 71 килограмма) сенсационно был нокаутирован мексиканцем, Ерасыл Жакпеков (до 80 килограммов) уступил серебряному призеру молодежного чемпионата Европы, Серик Темиржанов (до 63,5 килограмма) капитулировал перед оппонентом из России, Бекзад Нурдаулетов (до 80 килограммов) выиграл дуэль у другого представителя России, Дулат Бекбауов (до 67 килограммов) оказался бессилен против серебряного призера Европейских игр-2019.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь