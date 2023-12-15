Данияр Елеусинов вернулся спустя два года и выиграл главный бой турнира от IBA
В Астане состоялся турнир «Ночь чемпионов ІВА», организованный Международной боксерской ассоциацией, сообщают Vesti.kz.
В Астане состоялся турнир «Ночь чемпионов ІВА», организованный Международной боксерской ассоциацией, сообщают Vesti.kz.
В главном событии вечера чемпион Олимпиады-2016 из Казахстана Данияр Елеусинов встретился с Джабулани Макхенсе из ЮАР.
Бой в весе до 71 килограмма вместил в себя все отведенные шесть раундов, по итогам которых единогласным решением судей победил Елеусинов, который до этого выходил на ринг два года назад, тогда он также решением выиграл у аргентинца Хуана Эрнана Леаля.
Ранее в других боях вечера Санжар Ташкенбай (до 51 килограмма) победил двукратного чемпиона Азии из Узбекистана, Махмуд Сабырхан (до 57 килограммов) деклассировал соперника из Кубы, Асланбек Шымбергенов (до 71 килограмма) сенсационно был нокаутирован мексиканцем, Ерасыл Жакпеков (до 80 килограммов) уступил серебряному призеру молодежного чемпионата Европы, Серик Темиржанов (до 63,5 килограмма) капитулировал перед оппонентом из России, Бекзад Нурдаулетов (до 80 килограммов) выиграл дуэль у другого представителя России, Дулат Бекбауов (до 67 килограммов) оказался бессилен против серебряного призера Европейских игр-2019.