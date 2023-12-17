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10:29 (мск), источник: ТАСС

Российская команда победила боксеров из США в матчевой встрече в Москве

Россияне выиграли все пять поединков.

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Источник: Соцсети

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российская команда одержала победу со счетом 5:0 над спортсменами из США в матчевой встрече по профессиональному боксу «Лига ставок — Ночь чемпионов IBA. Россия против США». Поединки состоялись в московском Международном центре бокса.

Всего прошло пять боев в формате четырех раундов. Бронзовый призер чемпионата мира — 2023 Всеволод Шумков победил Абеля Мендосу решением судей (весовая категория до 61,23 кг), многократный призер чемпионатов России и победитель Спартакиады-2022 Юрий Осипов — Никиту Абабия решением судей (до 72,6 кг), чемпион России — 2022 Павел Сосулин — Алексиса Эспино нокаутом во втором раунде (до 76,2 кг), финалист первенства Европы — 2023 среди молодежи Бешто Шавлаев — Кваме Риттера решением судей (до 79,38 кг), бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации Алексей Егоров — Элвиса Гарсию решением судей (супертяжелый вес).

Соревнования прошли в рамках очередного турнира «Ночь чемпионов IBA», организованного при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России.

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