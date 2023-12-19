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19:07 (мск), источник: Vesti.kz

Поедет на Олимпиаду? Главный тренер сборной Казахстана по боксу сделал заявление о чемпионе мира

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов оценил выступление чемпиона мира 2019 года Бекзада Нурдаулетова на турнире «Ночь чемпионов ІВА», который состоялся 15 декабря в Астане, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Bassport.kz.

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Источник: Соцсети

Нурдаулетов выступающий в весе до 80 килограммов, встретился с российским боксером Никитой Зоном. Поединок продлился все шесть раундов, по итогам которых судьи отдали победу Нурдаулетову.

«Бекзад сейчас восстанавливает форму. Мы замечаем, что он усиленно работает. Он победил своего соперника на турнире в Астане. Есть большая разница между профессиональным и любительским боксом. Поэтому Нурдаулетову понадобится немного времени. Что касается турнира для получения лицензии на Олимпиаду, то первыми туда поедут боксеры, победившие на Спартакиаде Казахстана», — сказал Айтжанов.

Отметим, что в финале республиканской Спартакиады, которая прошла в ноябре в Астане Нурдаулетов уступил чемпиону мира 2023 года Нурбеку Оралбаю.

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