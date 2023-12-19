Поедет на Олимпиаду? Главный тренер сборной Казахстана по боксу сделал заявление о чемпионе мира

Нурдаулетов выступающий в весе до 80 килограммов, встретился с российским боксером Никитой Зоном. Поединок продлился все шесть раундов, по итогам которых судьи отдали победу Нурдаулетову.

«Бекзад сейчас восстанавливает форму. Мы замечаем, что он усиленно работает. Он победил своего соперника на турнире в Астане. Есть большая разница между профессиональным и любительским боксом. Поэтому Нурдаулетову понадобится немного времени. Что касается турнира для получения лицензии на Олимпиаду, то первыми туда поедут боксеры, победившие на Спартакиаде Казахстана», — сказал Айтжанов.