Поветкин назвал лучшего боксера 2023 года
Прославленный российский боксер Александр Поветкин назвал лучшего боксера в 2023 году.
Прославленный российский боксер Александр Поветкин назвал лучшего боксера в 2023 году.
«У нас есть много достойных ребят, надеюсь, они смогут выйти и выиграть титул чемпиона мира. Однако, по моему мнению, сильнейшим в 2023 году является Бивол. Дмитрий выиграл бой против одного из лучших боксеров мира, этот поединок был самым запоминающимся. Я считаю, он заслуживает носить это звание», — заявил Поветкин в интервью «Советскому спорту».
Дмитрий Бивол провел 21 бой в профессиональном боксе и одержал 21 победу. В субботу, 23 декабря, Бивол сразится с Линдоном Артуром за звание чемпиона мира WBA в полутяжелом весе в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).