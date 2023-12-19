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22:54 (мск), источник: Sport24

Поветкин назвал лучшего боксера 2023 года

Прославленный российский боксер Александр Поветкин назвал лучшего боксера в 2023 году.

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Источник: РИА "Новости"

«У нас есть много достойных ребят, надеюсь, они смогут выйти и выиграть титул чемпиона мира. Однако, по моему мнению, сильнейшим в 2023 году является Бивол. Дмитрий выиграл бой против одного из лучших боксеров мира, этот поединок был самым запоминающимся. Я считаю, он заслуживает носить это звание», — заявил Поветкин в интервью «Советскому спорту».

Дмитрий Бивол провел 21 бой в профессиональном боксе и одержал 21 победу. В субботу, 23 декабря, Бивол сразится с Линдоном Артуром за звание чемпиона мира WBA в полутяжелом весе в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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