Поветкин назвал лучшего боксера 2023 года

«У нас есть много достойных ребят, надеюсь, они смогут выйти и выиграть титул чемпиона мира. Однако, по моему мнению, сильнейшим в 2023 году является Бивол. Дмитрий выиграл бой против одного из лучших боксеров мира, этот поединок был самым запоминающимся. Я считаю, он заслуживает носить это звание», — заявил Поветкин в интервью «Советскому спорту».