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23 декабря, источник: Чемпионат.com

Русский зверь дрогнул. Махмудов потерпел сенсационное поражение нокаутом

Немец пробил корпус Арсланбека — и устроил апсет.

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В Саудовской Аравии проходит масштабный турнир по профессиональному боксу. В карде вечера выступил непобеждённый российский боксёр-тяжеловес Арсланбек Махмудов по прозвищу Лев (или как его называл ведущий пресс-конференции турнира — Русский зверь). В соперниках у него оказался непобеждённый немец Агит Кабайел.

Махмудов — лучший российский супертяж на сегодняшний день. В бокс Арсланбек попал довольно поздно, в возрасте 14 лет: до этого Махмудов занимался вольной борьбой. Арсланбек долго выступал в любителях, и даже пытался пройти отбор на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, но, не попав на Игры, Махмудов перешёл в профессиональный бокс.

В первых трёх поединках в профессиональной карьере Арсланбек буквально снёс трёх мексиканцев: в сумме на все три победы российский боксёр потратил чуть больше двух минут. После шести досрочных побед подряд, пять из которых были одержаны в первом раунде, Махмудов стал получать титульные шансы. Да, это были второстепенные пояса, но Арсланбек завоёвывал их и продвигался в рейтингах. Лишь в 15-м поединке на профессиональном ринге Махмудов не сумел финишировать своего оппонента: опытный француз Карлос Такам стал первым, кто дошёл с Арсленбеком до судейского решения, но также уступил.

Всего Махмудов провёл на профессиональном ринге 18 боёв, во всех одержал победы. 17 поединков он закончил досрочно, причём 12 — в первом раунде. Фантастическая статистика! На данный момент он является лучшим супертяжем России и находится высоко в мировых рейтингах: в рейтинге WBC Арсленбек идёт третьим, в WBA — четвёртым, в IBF — седьмым, а в WBO — четырнадцатым.

Очередным соперником Махмудова стал Агит Кабайел. Немецкий боксёр перед поединком с Махмудовым имел ещё более внушительный рекорд, чем россиянин — 23−0. Несмотря на то, что Кабайел на три года младше Арсланбека, в профессионалах он дебютировал в 2011 году. Большинство своих поединков он провёл на родине, во всех одержал победы. Из 23 побед Кабайела 15 были досрочными.

Махмудов с первых минут боя начал занимать центр ринга. Кабайел старался кружить вокруг россиянина, выбрасывать джеб, Арсланбек же вкладывался в фирменные размашистые мощные удары. В начале второго раунда Махмудов стал работать активнее, действовал серийно, несколько раз зажимая соперника у канатов. Кабайел активно перемещался, контратаковал, пробивал по корпусу и выбрасывал джеб.

Агит превосходил россиянина в скорости и пользовался этим преимуществом. В начале третьего раунда уже Кабайел имел преимущество, здорово попадал серийно, и Арсланбеку приходилось непросто. Практически всю трёхминутку Агит работал первым номером, много попадал комбинационно, а Махмудов провёл весь раунд в защите. В начале четвёртого раунда Махмудов оказался в нокдауне: Кабайел точно пробил по корпусу, и Арсланбек оказался на полу. Махмудов продолжил бой, а Агит продолжил добивать россиянина. Ещё раз оказался в нокдауне Арсланбек: вновь пробил немец по корпусу. Махмудов ещё раз продолжил бой, но вскоре снова оказался на полу: ещё один нокдаун по печени оказался последним, рефери остановил поединок и зафиксировал победу Агита Кабайела. Немец продолжает оставаться непобеждённым боксёром, а Арсланбек Махмудов потерпел первое поражение в карьере.

Автор: Игорь Некрасов

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