Россиянин Бивол защитил титул чемпиона мира WBA, победив британца Артура

ТАСС, 24 декабря. Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг и завоевал пояс чемпиона мира Международной боксерской организации (IBO), не входящей в число престижных версий. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), он выиграл у британца Линдона Артура единогласным решением судей.

Все трое судей отдали победу Биволу — 120:107, 120:107, 120:107, посчитав, что он выиграл все раунды.

Поединок проходил по одному сценарию — Бивол работал первым номером, прессинговал, давил, а британец действовал на отходах и контратаках. Россиянин был активнее и точнее противника, но долгое время ему не удавалось донести плотный удар. Британец хорошо чувствовал дистанцию и сразу же уходил в сторону или отклонялся назад после первого же пропущенного удара, тем самым сбивая ритм сопернику. Из-за этого Биволу часто не удавались многоударные комбинации и атаки захлебывались после одного-двух ударов. Россиянин редко бил по корпусу, хотя временами казалось, что именно эти удары наносят наибольший урон британцу.

В 11-м раунде Бивол устроил атакующий штурм, и в самом конце Артур опустился на пол, позволив судье отсчитать нокдаун. После того, как он встал, прозвучал гонг об окончании раунда. В заключительном раунде россиянин попытался пойти на добивание, но британец выдержил этот натиск и завершил поединок на ногах.

Следующий бой — против Бетербиева?

Бивол в 11-й раз защитил титул WBA, которым владеет с 2017 года. Спортсмен уже в седьмом бою в карьере завоевал временный титул чемпиона мира WBA благодаря победе над доминиканцем Феликсом Валерой в 2016 году. Защитив пояс в поединке с новозеландцем Робертом Берриджем, Бивол был объявлен чемпионом мира уже на постоянной основе после завершения карьеры владевшего на тот момент поясом американца Андре Уорда и отказа шведа Баду Джека.

В ноябре 2017 года Бивол успешно провел первую защиту, нокаутировав в конце стартового раунда австралийца Трента Бродхёрста. В марте 2018 года россиянин победил обязательного претендента кубинца Салливана Барреру техническим нокаутом в 12-м раунде, а затем — решением судей малавийца Айзека Чилембу, канадца Жана Паскаля, американца Джо Смита — младшего, доминиканца Ленина Кастильо, британца Крэйга Ричардса, соотечественника Умара Саламова, абсолютного чемпиона мира в весе до 76,2 кг мексиканца Сауля Альвареса и еще одного представителя Мексики Хильберто Рамиреса. В октябре 2019 года россиянину был присвоен статус суперчемпиона мира WBA. 33-летний Бивол по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 22 победы (11 нокаутом). Бивол продлил серию побед решением судей до девяти поединков.

Следующий поединок Бивол может провести за звание абсолютного чемпиона мира против соотечественника Артура Бетербиева, владеющего поясами по трем оставшимся престижным версиям. Бетербиев будет защищать свои титулы 14 января в поединке против британца Каллума Смита.

32-летний Артур потерпел 2-е поражение в карьере при 23 победах (16 нокаутом). Он впервые боксировал за титул чемпиона мира по престижной версии. В прошлом бою он завоевал пояс чемпиона мира по версии IBO. Британец известен тем, что в 2020 году нанес поражение двукратному претенденту на титул чемпиона мира соотечественнику Энтони Ярду, но в следующем году проиграл ему в повторном поединке.