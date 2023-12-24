Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Торонто
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Бостон
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Детройт
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:30
Рейнджерс
Баффало
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Чикаго
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Аризона
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
Калгари
Хоккей. НХЛ
23.12
Флорида
Вегас
42
Футбол. Зарубежный
23.12
Рома
Наполи
20
Хоккей. НХЛ
23.12
Нэшвилл
Даллас
23
Футбол. Зарубежный
23.12
Ливерпуль
Арсенал
11
Футбол. Зарубежный
23.12
Интер
Лечче
20
Футбол. Зарубежный
23.12
Верона
Кальяри
20
Футбол. Зарубежный
23.12
Атлетико
Севилья
10
Футбол. Зарубежный
23.12
Фулхэм
Бернли
02
Футбол. Зарубежный
23.12
Лутон Таун
Ньюкасл Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
23.12
Ноттингем Форест
Борнмут
23
Футбол. Зарубежный
23.12
Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
21
Футбол. Зарубежный
23.12
Болонья
Аталанта
10
Футбол. Зарубежный
23.12
Торино
Удинезе
11
Хоккей. КХЛ
23.12
Нефтехимик
Динамо М
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
23.12
Торпедо
СКА
31
Хоккей. КХЛ
23.12
Локомотив
ЦСКА
ОТ
21
Футбол. Зарубежный
23.12
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
20
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
14:00
Витязь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
14:00
Спартак
Куньлунь РС
Футбол. Зарубежный
23.12
Фрозиноне
Ювентус
12
Хоккей. КХЛ
23.12
Барыс
Сочи
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
23.12
Сибирь
Ак Барс
42
Все события
Фоторепортажи
18Валиева выиграла этап Гран-при для мамы
15Переезд Месси в США и победа «Манчестер Сити» в ЛЧ: главные спортивные события года
00:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Избиение короля Артура. Бивол деклассировал британца и поставил на колено

Дмитрий тотально превосходил претендента и легко сохранил чемпионский пояс.

Наверх
Источник: Reuters

23 декабря в Саудовской Аравии проходит грандиозный боксёрский турнир, в рамках которого выступают многие топовые боксёры. Особенный интерес фанатов из России вызывало противостояние, в котором сошлись Дмитрий Бивол и Линдон Артур. Непобеждённый россиянин вышел после длительного простоя, поэтому рассчитывал уверенно разобраться с соперником. И поединок оправдал все ожидания, получился очень ярким и интересным.

Артур имеет профессиональный рекорд 23−1, а единственное поражение потерпел в бою с Энтони Ярдом. После этого боксёр выдал мощную серию из четырёх побед. Но стоит отметить, что уровень оппозиции был довольно посредственным. При этом Линдон считается ярким нокаутёром. Он завершил досрочно 16 поединков, в которых полностью превосходил соперников. Линдон обладает титулом IBO в полутяжёлом весе. А в рейтинге ESPN в своём дивизионе Артур расположился на девятом месте.

Последний раз Бивол выходил в ринг 5 ноября 2022 года, когда уверенно расправился с Хильберто Рамиресом. Победу получилось добыть единогласным решением судей — 118−110, 117−111 (дважды). А до этого Дмитрий мощнейшим образом разбил Сауля Альвареса 115−113 (трижды). Но стоит отметить, что простой действительно подзатянулся. Многие ждали, что Бивол с ходу подерётся с Артуром Бетербиевым. Однако у россиянина появилась прекрасная возможность вернуться в тонус на турнире «Судный день».

Источник: Reuters

Бивол выходил на поединок под культовую песню «Группа крови» в исполнении Виктора Цоя. Россиянин сразу мощно пошёл на соперника, начал поддавливать его. Была заметна тотальная уверенность, с которой наступал Дмитрий. Артур старался отвечать, но при этом суетился, испытывал большие трудности. А ещё Линдон пытался постоянно клинчевать, опасался вступать в открытые размены ударами. Бивол почувствовал дистанцию и начал зажимать соперника, выбрасывая комбинации.

А дальше доминация начала принимать пугающие масштабы. Раз за разом Дмитрий потрясал соперника мощнейшими атаками. Он буквально расстреливал его многоударными комбинациями. В определённый момент россиянин просто поймал кураж и начал буквально молотить по потерявшемуся британцу. Рисунок поединка не менялся от слова «совсем». Король Артур был вынужден буквально спасаться и терпеть. Дмитрий был нацелен на нокаут, поэтому продолжал оказывать постоянное давление, буквально не останавливался.

К седьмому раунду преимущество Бивола совсем перестало вызывать какие-то вопросы. Он буквально избивал соперника, превосходил его во всех компонентах. Россиянин не давал ни секунды на размышления. Он просто давил и продолжал постоянно доставать оппонента ударами. При этом нельзя не отметить и Артура, который проигрывал по всем статьям, но продолжал терпеть и стоять. А сразу после гонга об окончании раунда Линдон улыбался Дмитрию и уверенно шагал в свой угол.

Восьмая трёхминутка получилась для Артура очень неплохой — он продемонстрировал классную работу на ногах, очень здорово отвечал собственными выпадами. Но довольно быстро Дмитрий вернул себе безусловное преимущество, вновь начал буквально душить оппонента. Стоило британцу немного раскрыться, как он тут же получил целую россыпь оплеух на любой вкус. Было понятно, что поединок спокойно идёт к победе Бивола. Но россиянин очень хотел добиться именно досрочного триумфа.

И в 11-м раунде старание принесло свои плоды. Точный удар по печени заставил Линдона опуститься на колено. Но Артуру очень повезло, поскольку до гонга оставались считаные секунды. А в 12-м раунде россиянин продолжил молотить соперника, поскольку очень хотел довести дело до финиша. И отпускать оппонента он не собирался. И всё-таки Артур выстоял, продемонстрировав невероятную стойкость.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дело дошло до судейского решения, но там никакой интриги не было. Все судьи отдали победу россиянину. Бивол остаётся непобеждённым и продолжает свой путь. Впереди только Бетербиев?

Автор: Сергей Сорокин

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «На третий день в клубе я оказался в тюрьме». Что творится во Второй лиге
Ну что, довольны? Чемпионку мира из России довели до ухода из спорта
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь