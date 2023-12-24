Уайлдер проиграл Паркеру и не сможет провести бой с Джошуа

Новозеландский боксер Джозеф Паркер одолел американца Деонтея Уайлдера в 12-раундовом поединке по единогласному решению судей. Бой прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Таким образом, Паркер завоевал титул интернационального чемпиона по версии WBC и интерконтинентального чемпиона WBO в супертяжелом весе.

С другой стороны, проигрыш Уайлдера означает для него то, что он не сможет провести поединок против британского боксера Энтони Джошуа, поскольку они подрались бы в случае побед в своих последних боях.

Он прокомментировал поражение в бою с Паркером в боксерском вечере.

«Достаточно ли я сделал в этом бою для победы? Да, сделал, но я немного опоздал. Он отлично справился с уходом от моих ударов», — приводит слова Уайлдера журналист Майкл Бенсон в соцсети X (бывш. Twitter).

Уайлдер подчеркнул, что не будет как-либо оправдываться за прошедший поединок.

Ранее в этот день Бивол защитил титул чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), победив Артура в Эр-Рияде. Российский боец одержал победу единогласным решением судей. Также он завоевал титул чемпиона Международной боксерской организации (IBO).