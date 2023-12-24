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08:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джошуа победил Валлина на турнире в Саудовской Аравии

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Британский боксер Энтони Джошуа одержал победу над шведом Отто Валлином в главном бою турнира в Саудовской Аравии.

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Источник: Reuters

Поединок, прошедший в Эр-Рияде, завершился победой британца техническим нокаутом в пятом раунде. Угол Валлина отказался от продолжения поединка.

На счету 34-летнего Джошуа 27 побед (24 нокаутом) при трех поражениях, у 33-летнего Валлина 26 выигранных боев (14 — нокаутом) при двух поражениях.

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