Джошуа победил Валлина на турнире в Саудовской Аравии
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Британский боксер Энтони Джошуа одержал победу над шведом Отто Валлином в главном бою турнира в Саудовской Аравии.
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Британский боксер Энтони Джошуа одержал победу над шведом Отто Валлином в главном бою турнира в Саудовской Аравии.
Поединок, прошедший в Эр-Рияде, завершился победой британца техническим нокаутом в пятом раунде. Угол Валлина отказался от продолжения поединка.
На счету 34-летнего Джошуа 27 побед (24 нокаутом) при трех поражениях, у 33-летнего Валлина 26 выигранных боев (14 — нокаутом) при двух поражениях.