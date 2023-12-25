Главный тренер сборной Казахстана по боксу высказался о провале на Азиаде-2023

«Имеются различные причины. Никто не обещает, что все будет хорошо, сразу взчвшись ща такую работу. Трудно считать, что за небольшое время мы сможем достичь большого результата. На Олимпиаду команда готовится четыре года. Мы начали в этом году и главная задача за полтора года — подготовить команду. Мы знаем, чего не хватило каждому боксеру и сейчас занимаемся этой работой», — заявил Айтжанов в интервью YouTube-каналу QAZAQ RING.