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19:16 (мск), источник: Vesti.kz

Главный тренер сборной Казахстана по боксу высказался о провале на Азиаде-2023

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов прокомментировал выступление своих подопечных на Летних Азиатских играх в Ханчжоу (Китай), сообщают Vesti.kz.

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Источник: КФБ

На Азиаде в Китае казахстанские боксеры завоевали одно серебро и две бронзы.

«Имеются различные причины. Никто не обещает, что все будет хорошо, сразу взчвшись ща такую работу. Трудно считать, что за небольшое время мы сможем достичь большого результата. На Олимпиаду команда готовится четыре года. Мы начали в этом году и главная задача за полтора года — подготовить команду. Мы знаем, чего не хватило каждому боксеру и сейчас занимаемся этой работой», — заявил Айтжанов в интервью YouTube-каналу QAZAQ RING.

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