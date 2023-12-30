Бивол подписал контракт на бой с Бетербиевым, сообщают СМИ

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российский боксер Дмитрий Бивол подписал соглашение на бой с соотечественником Артуром Бетербиевым, сообщает журналист Дэн Рафаэл на своем сайте.

По информации источника, Бивол согласился на условия организаторов из Саудовской Аравии о проведении поединка с Бетербиевым. Чтобы бой состоялся, Бетербиеву, помимо подписи в контракте, необходимо будет победить 13 января британца Каллума Смита.

Бивол 24 декабря защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и завоевал титул чемпиона Международной боксерской организации (IBO). На счету 33-летнего боксера 22 победы (11 — нокаутом) и ни одного поражения.