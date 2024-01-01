Невеселые новогодние новости. Головкин все-таки завершил карьеру?

Наступил 2024 год, который обещает получиться переломным в мире профессионального бокса. Так, накануне прозвучала новость о том, что Дмитрий Бивол подписал контракт на поединок с Артуром Бетербиевым. Но, к сожалению, не все известия получаются радужными. Все с нетерпением ждали возвращения Геннадия Головкина, который на протяжении очень длительного времени не появлялся в ринге. Но, видимо, боксёр решил тихо покинуть профессиональный спорт.

Последний бой Головкина состоялся 17 сентября 2022 года. Тогда Геннадий вышел на поединок с Саулем Альваресом, выглядел прилично, но всё-таки уступил единогласным судейским решением 112−116, 113−115 (дважды). Это был дебют GGG во втором среднем весе. Казалось, что после этого представитель Казахстана будет покорять новый дивизион. Но вместо этого Головкин отказался от титулов чемпиона по версии WBA, IBF и IBO. Уже тогда возникли мысли о том, что в ринг Геннадий больше не выйдет.

А теперь известный боксёрский инсайдер Рик Глейзер выступил с неприятной новостью. Он сообщил, что GGG, видимо, окончательно покинул профессиональный бокс, причём сделал это по-английски: «GGG не дрался с тех пор, как 16 месяцев назад проиграл Канело, добровольно сдал все свои титулы чемпиона мира, отклонил несколько выгодных предложений, и в апреле ему исполнится 42 года. Похоже, что GGG просто ушёл на пенсию, но без официального объявления. Он оставит великое наследие».

Карьера Головкина получилась действительно славной. Он имеет профессиональный рекорд 42−2−1 (37 KO). И это если не принимать во внимание то, что у Геннадия 350 любительских поединков, в которых получилось добыть 345 побед. Но в последние годы дела откровенно пошли на спад. Все признавали, что на выступления Головкина становится всё тяжелее смотреть. И последнее поражение от Канело, к сожалению, было абсолютно закономерным.

Другой вопрос заключается в том, почему Головкин попросту пропал. Совсем скоро Геннадию будет 42. Вряд ли можно говорить о том, что спортсмену нужно что-то и кому-то доказывать. Напротив, карьера представителя Казахстана получилась настолько славной, что её вряд ли смогут перечеркнуть даже поражения от Альвареса. Кажется, что и единственная из возможных оставшихся целей — это ещё один поединок с Саулем. Но нужен ли в этом противостоянии четвёртый бой — большой вопрос.