Нганну больше не нужны MMA? Фрэнсис проведёт второй супербой по боксу

Фрэнсис Нганну, видимо, решил полностью переписать историю единоборств. Он уже стал уникальным, когда перебрался из MMA в профессиональный бокс и на равных бился с одним из лучших на планете, чемпионом мира. Останавливаться на этом Хищник не собирается. Стало известно, что Нганну проведёт второй поединок по правилам профессионального бокса. И стоит отметить, что соперник — очень статусный. Тайсона Фьюри, похоже, Фрэнсису не хватило.

Первую информацию по новому поединку Хищника сообщил портал MMAJunkie. По его сведениям, следующим соперником Нганну станет Энтони Джошуа. Бой будет состоять из 10 раундов, как и противостояние с Фьюри, а местом проведения выбран Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Там всерьёз решили развивать профессиональный бокс, готовы проводить самые громкие поединки. Возможно, турнир станет отличной репетицией перед сражением Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

Чуть позже появившуюся новость подтвердил промоутер Джошуа Эдди Хирн. Он заявил, что соперники действительно уже подписали контракт на бой, который пройдёт в рамках туристического фестиваля Riyadh Season. Отдельно Хирн отметил, что пресс-конференция по этому бою пройдёт 15 января в Лондоне. А это значит, что Хищника действительно ждёт второй подряд поединок по профессиональному боксу.

С одной стороны, ещё один громкий бой совершенно точно сыграет на руку развитию профессионального бокса. Противостояние Нганну и Фьюри вызвало огромный интерес, привлекло внимание большого количества фанатов MMA. Но есть и вопросы. И самый главный — а нужны ли теперь Фрэнсису смешанные единоборства? В PFL уверенно заявляли, что в ближайшее время Нганну вернётся в клетку. Видимо, теперь это может быть отложено на очень длительный срок.

А ведь в PFL предложили Нганну очень большие деньги. И там его ждёт сразу несколько топовых противостояний, среди которых есть и потенциальный поединок с россиянином — Вадимом Немковым. Но, судя по всему, в MMA Фрэнсис уже всем и всё доказал в смешанных единоборствах. Он хочет идти за своей мечтой и дальше развиваться в профессиональном боксе.

На ум сразу приходят слова Нганну, которые он сказал в 2020 году в подкасте с Майком Тайсоном: «Моя мечта — жить и быть боксёром. Я от этой мечты не отказывался. Она всё ещё у меня есть. И я верю, что смогу её реализовать».