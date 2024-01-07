Эдди Хирн официально объявил о бое Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну

«Сегодня вечером мы подтверждаем, что сделка заключена! Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну сразятся в грандиозную ночь в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Пресс-конференция состоится 15 января в Лондоне. Все подробности будут опубликованы в ближайшее время», — написал Хирн в своих социальных сетях.

Отметим, что Джошуа и Нганну проведут поединок по правилам бокса. Они подерутся в марте 2024 года на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).