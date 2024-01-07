Бахтияр Артаев отреaгировал на скандал с Сакеном Бибосыновым

В 2021 году Бибосынов получил в подарок двухкомнатную квартиру от экс-акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, но она оказалась арендным жильем, вследствие чего боксер до сих пор не может оформить квартиру на себя.

«Сколько лет прошло с момента обретения независимости, а наши акимы до сих пор не могут обеспечить квартирами спортсменов. Если они не знают как это сделать, то я им подскажу: на сессии маслихата необходимо один раз утвердить 30 000 000 тенге для чемпиона мира и 50 000 000 тенге для олимпийского чемпиона. Тогда чемпион будет знать, покупать ли ему дом или инвестировать в бизнес. Этим самым они продолжат работать без обид, с энтузиазмом и воодушевлением. Жаль, нет акимов, которые поддерживают героев», — написал Артаев в соцсетях.