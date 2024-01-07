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12:01 (мск), источник: Vesti.kz

Бахтияр Артаев отреaгировал на скандал с Сакеном Бибосыновым

Известный казахстанский боксер Бахтияр Артаев прокомментировал скандал с соотечественником Сакеном Бибосыновым, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

В 2021 году Бибосынов получил в подарок двухкомнатную квартиру от экс-акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, но она оказалась арендным жильем, вследствие чего боксер до сих пор не может оформить квартиру на себя.

«Сколько лет прошло с момента обретения независимости, а наши акимы до сих пор не могут обеспечить квартирами спортсменов. Если они не знают как это сделать, то я им подскажу: на сессии маслихата необходимо один раз утвердить 30 000 000 тенге для чемпиона мира и 50 000 000 тенге для олимпийского чемпиона. Тогда чемпион будет знать, покупать ли ему дом или инвестировать в бизнес. Этим самым они продолжат работать без обид, с энтузиазмом и воодушевлением. Жаль, нет акимов, которые поддерживают героев», — написал Артаев в соцсетях.

40-летний Артаев — чемпион Олимпиады-2004, также дважды был бронзовым призером чемпионата мира (2005, 2007), есть в его коллекции и серебро чемпионата Азии (2001).

26-летний Бибосынов — бронзовый призер Олимпиады-2020, выигрывал бронзу и золото чемпионата мира (2019, 2021), еще становился призером чемпионата Азии (бронза 2021, серебро 2022).

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