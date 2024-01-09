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08:56 (мск), источник: Vesti.kz

Известна сумма состояния Геннадия Головкина

Стало известно, сколько за свою карьеру заработал бывший чемпион мира в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин, сообщают Vesti.kz.

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Источник: AP 2023

По данным издания Wealthy Gorilla, состояние GGG оценивается в 30 миллионов долларов. С этим результатом Головкин занимает 20-е место в рейтинге 50 «самых богатых боксеров мира».

«Геннадий Головкин — казахстанский боксер со многими достижениями, включая два титула чемпиона мира в среднем весе.

Признанный лучшим боксером по версии pound-for-pound в период с 2017 по 2018 год, он ни разу не был нокаутирован ни в одном из своих 394 боев.

Головкин заключил рекламные соглашения с различными брендами, включая Hublot, производящим одни из самых дорогих часов в мире, и алкогольным напитком Chivas Regal», — пишет издание.

Возглавляет рейтинг бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший, состояние которого оценивается в 450 миллионов долларов. Второе место занял легендарный Джордж Форман (300), а замкнул тройку Мэнни Пакьяо (200).

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