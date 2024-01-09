Известна сумма состояния Геннадия Головкина

«Геннадий Головкин — казахстанский боксер со многими достижениями, включая два титула чемпиона мира в среднем весе.



Признанный лучшим боксером по версии pound-for-pound в период с 2017 по 2018 год, он ни разу не был нокаутирован ни в одном из своих 394 боев.



Головкин заключил рекламные соглашения с различными брендами, включая Hublot, производящим одни из самых дорогих часов в мире, и алкогольным напитком Chivas Regal», — пишет издание.