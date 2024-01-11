Федерация бокса России отреагировала на арест призёра ОИ Никитина в деле о вымогательстве

Ранее стало известно, что спортсмен заключён под стражу Сыктывкарским городским судом. Как сообщили в организации, в настоящий момент ею выясняются обстоятельства произошедшего.

Никитин является бронзовым медалистом Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Также Владимир является серебряным призёром чемпионата мира 2013 года и обладателем бронзовой медали чемпионата Европы 2013 года. Сейчас Никитину 33 года.