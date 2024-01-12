Бетербиев: последний шаг перед Биволом

Артур Бетербиев, 38 лет, Россия

Статистика в проф.боксе: 19 побед



Каллум Смит, 33 года, Великобритания

Статистика в проф.боксе: 29 побед, 1 поражение.

Российский боксер с канадским гражданством проведет защиту трех поясов — WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе. Поединок Бетербиева и Смита изначально должен был состояться 19 августа прошлого года, но был отменен из-за отказа Артура. Он не смог выйти в ринг по состоянию здоровья: врачи выявили инфекцию кости челюсти. Поединок перенесли на начало 2024-го, а в случае победы Бетербиев, скорее всего, проведет бой против Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе.

Предыдущая схватка Бетербиева состоялась в январе 2023-го, когда Артур победил Энтони Ярда техническим нокаутом в восьмом раунде и впервые защитил сразу три пояса. Чемпионом мира по трем версиям спортсмен стал в бою с Джо Смитом-младшим, у которого отобрал титул WBO.

Каллум Смит свой последний бой провел в августе 2022-го: выиграл у француза Матье Бодерлика нокаутом в четвертом раунде. Благодаря тому успеху британец и получил возможность побиться с Бетербиевым. Рекорд Смита — 29−1, единственный раз Каллум уступил Саулю Альваресу единогласным решением судей.

Сейчас явным фаворитом букмекеры считают Бетербиева. Коэффициент на победу россиянина с канадским паспортом в конце 2023 года составлял всего 1,22, тогда как на выигрыш Смита 4,60.

Бой на арене Videotron Centre начнется примерно в 04.00 по московскому времени.

Кард турнира