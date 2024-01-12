Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Оттава
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Анахайм
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Торонто
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Чикаго
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Калгари
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Бостон
Хоккей. КХЛ
11.01
Динамо Мн
Торпедо
03
Хоккей. КХЛ
11.01
ЦСКА
Динамо М
24
Хоккей. КХЛ
11.01
Лада
Локомотив
Б
23
Хоккей. КХЛ
11.01
Металлург Мг
Сочи
41
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Авангард
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Сибирь
Все события
Фоторепортажи
14Ротенберг привел Россию к победе на Кубке Первого канала
28Матч звезд КХЛ
00:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бетербиев: последний шаг перед Биволом

В ночь на 14 января в Квебеке состоится боксерский вечер, в главном событии которого Артур встретится с британцем Каллумом Смитом.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Артур Бетербиев, 38 лет, Россия
Статистика в проф.боксе: 19 побед

Каллум Смит, 33 года, Великобритания
Статистика в проф.боксе: 29 побед, 1 поражение.

Российский боксер с канадским гражданством проведет защиту трех поясов — WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе. Поединок Бетербиева и Смита изначально должен был состояться 19 августа прошлого года, но был отменен из-за отказа Артура. Он не смог выйти в ринг по состоянию здоровья: врачи выявили инфекцию кости челюсти. Поединок перенесли на начало 2024-го, а в случае победы Бетербиев, скорее всего, проведет бой против Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе.

Предыдущая схватка Бетербиева состоялась в январе 2023-го, когда Артур победил Энтони Ярда техническим нокаутом в восьмом раунде и впервые защитил сразу три пояса. Чемпионом мира по трем версиям спортсмен стал в бою с Джо Смитом-младшим, у которого отобрал титул WBO.

Каллум Смит свой последний бой провел в августе 2022-го: выиграл у француза Матье Бодерлика нокаутом в четвертом раунде. Благодаря тому успеху британец и получил возможность побиться с Бетербиевым. Рекорд Смита — 29−1, единственный раз Каллум уступил Саулю Альваресу единогласным решением судей.

Сейчас явным фаворитом букмекеры считают Бетербиева. Коэффициент на победу россиянина с канадским паспортом в конце 2023 года составлял всего 1,22, тогда как на выигрыш Смита 4,60.

Бой на арене Videotron Centre начнется примерно в 04.00 по московскому времени.

Кард турнира

  • Артур Бетербиев (Россия) — Каллум Смит (Великобритания)
  • Джейсон Молони (Австралия) — Сауль Санчес (США)
  • Кристиан Мбилли (Франция) — Рохан Мердок (Австралия)
  • Имам Хатаев (Россия) — Родольфо Гомес-мл. (США)
  • Лейла Бодуэн (Канада) — Элизабет Чавес (Мексика)
  • Кристофер Герреро (Канада) — Серхио Гарсия (Мексика)
  • Мехмет Унал (Турция) — Драган Лепей (Румыния)
  • Морено Фендеро (Франция) — Виктор Хьюго Флорес (Мексика).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 История Леры Кудрявцевой: от «Песни года» до свадьбы с хоккеистом Макаровым
«Банда ЗИГ ЗАГ»: сериал о не самой известной странице истории блокадного Ленинграда
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь