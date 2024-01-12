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15:08 (мск), источник: РБК

Российский боксер Бетербиев получил «нетипичные» результаты допинг-теста

В первой допинг-пробе российского чемпиона WBC, IBF и WBO перед боем против Каллума Смита были повышенные показатели по гормону роста и андростендиолу. Ему пришлось пройти дополнительное тестирование.

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Источник: Reuters

Чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,3 кг) по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) Артур Бетербиев получил «нетипичные» результаты допинг-пробы перед боем с британцем Каллумом Смитом, из-за этого ему пришлось пройти дополнительные тесты. По словам россиянина, предстоящему поединку ничего не угрожает.

«Позвольте мне прояснить ситуацию: я чистый спортсмен. За всю свою любительскую и профессиональную карьеру у меня ни разу не было положительного результата теста на запрещенное вещество, и я соблюдал все требования и протоколы VADA (Ассоциация добровольного тестирования на допинг) во время подготовки к этому бою», — говорится в заявлении Бетербиева, опубликованном на сайте журналиста Кевина Иоле.

Бетербиев считает, что Смит ищет возможности избежать боя. «Любая попытка доказать обратное посредством инсинуаций или предположений является клеветой. Такое поведение выходит за рамки треш-тока в боксе. Каллум уже ищет оправданий, ищет возможности выйти из боя. Увидимся в субботу», — добавил россиянин.

По словам Бетербиева, ему стало известно, что Смит намерен распространить вводящую в заблуждение информацию о его допинг-пробах.

Бетербиев в первом допинг-тесте перед боем получил «нетипичные» результаты по гормону роста (HGH) и андростендиолу. Они вырабатываются естественным образом в организме. При получении подобного результата необходимо дальнейшее тестирование, чтобы определить, являются ли их повышенные уровни признаками применения допинга. Последующие тесты Бетербиева дали отрицательный результат.

Бой Бетербиева и Смита пройдет 13 января в Квебеке. На счету 38-летнего россиянина 19 досрочных побед в 19 боях на профессиональном ринге.

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