Челюсть и психика Джошуа не выдержат напора Нганну? Изучаем шансы боксёров

8 марта Саудовская Аравия вновь порадует любителей бокса громким турниром. В главном событии вечера выступит экс-чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа, находящийся в тройке лучших супертяжеловесов мира в рейтингах всех ведущих организаций и имеющий рекорд 27−3. В соперниках у олимпийского чемпиона из Лондона будет парень, чей боксёрский рекорд составляет 0−1. Такое невозможно было бы предположить ещё пару лет назад, но экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну осенью ураганом влетел в мир профессионального бокса, дав сложнейший бой одному из лучших супертяжеловесов современности — Тайсону Фьюри. После того как француз камерунского происхождения отправил Фьюри в нокдаун и прошёл с ним весь бой, котировки Нганну взлетели до небес, и Фрэнсис тут же получил второй супербой.

Тайсон Фьюри победил бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну 10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Саудовская Аравия вообще расшевелила мировой профессиональный бокс: сначала Фьюри — Нганну, затем грандиозный турнир с участием Джошуа, Уайлдера, Бивола и других топов, на очереди самый ожидаемый поединок последних лет между Усиком и Фьюри. Но и это ещё не всё: 8 марта Энтони Джошуа встретится с Фрэнсисом Нганну.

Изначально план был другим: Эй Джей и Уайлдер должны были сойтись друг с другом, но Деонтей внезапно провёл самый невзрачный бой в своей карьере и был разобран на части Джозефом Паркером. Поэтому Бронзовому бомбардировщику быстро нашли замену в лице другого панчера. И этот поединок ожидает быть не менее интересным.

Многие скептически относились к дебюту Нганну в профессиональном боксе против Цыганского короля. Парень, который никогда не дрался по правилам бокса, имел специфическую технику даже в ММА и проблемы с функциональной подготовкой — ну какие шансы были у дебютанта в бою против Тайсона? Но всего один вечер перевернул всё с ног на голову. Фрэнсис провёл отличный бой, показал профессиональную подготовку к поединку: грамотно боксировал, выдержал все 10 раундов и даже посадил Фьюри на пятую точку. Да, тут можно много говорить о том, что Тайсон и вовсе не готовился к бою, вышел на поединок в отвратительной форме и вовсе недооценил Нганну. Но это вопросы к британцу, Нганну же был хорош, заработал баснословный гонорар и получил возможность и дальше драться с топами.

Конечно, Джошуа будет готовиться к поединку с Фрэнсисом куда серьёзнее, чем тот же Фьюри. Энтони уже один раз недооценил пухляша Руиса и лишился всех своих чемпионских титулов. Зато уже в реванше Энтони показал, что поражение в первом поединке было случайностью: британец грамотно разобрался с Руисом и вернул пояса. К слову, во втором поединке с Энди Джошуа все 12 раундов сдерживал соперника на дистанции, использовал джеб и не давал Руису сближаться. 65 из 107 ударов, донесённых британцем до цели в реванше, были джебами — цифры говорят сами за себя. И есть ощущение, что такой же тактики будет придерживаться Энтони и в предстоящем бою с Нганну.

Многие предполагали, что Фьюри на своих лёгких ногах спокойно перебьёт Фрэнсиса на дистанции, а когда у того закончится кислород, Тайсон просто финиширует соперника. Но Цыганский король был слишком тяжёлым даже на фоне далеко не самого подвижного Нганну. У Джошуа с этим проблем возникнуть не должно: в последнем поединке против Отто Валлина британец продемонстрировал прекрасную форму и разобрался с соперником за шесть раундов, в том числе за счёт скорости и передвижений. Так что если Джошуа будет чётко и внимательно работать с дистанции, не подпускать к себе Нганну и избегать всяческих разменов, то бой должен сложиться для британца легко.

Но тут же стоит оговориться. У Джошуа уже давно имеются проблемы с психологией. В частности, Энтони начинает ментально ломаться, когда бой идёт не по его сценарию, не умеет быстро перестраиваться по ходу поединка. Это может стать камнем преткновения в предстоящем поединке, тем более что Энтони будет находиться под большим давлением. Это Нганну ничего не потеряет, даже в случае поражения, а вот у Джошуа на кону будут стоять репутация и потенциальные громкие поединки за титулы. Так что в психологическом плане Энтони будет крайне тяжело, и здесь могут возникнуть проблемы.

Если Нганну донесёт свою колотушку до цели в начале боя, всё может пойти не по сценарию британца. У Энтони далеко не самая сильная челюсть, и не факт, что он, как Фьюри, сможет подняться и быстро восстановиться. И тогда всё может довольно печально для него закончиться.

На бумаге Джошуа всё-таки выглядит фаворитом: опыт, техника, скорость — всё это на стороне Эй Джея. Но списывать со счетов Нганну после яркого дебюта с Фьюри не стоит: удар у Фрэнсиса очень тяжёлый, в боксёрской технике он значительно прибавил, да и показал, что 10 раундов может пройти. Так что в марте нас ожидает крайне интересный поединок, который по вывеске не уступит битве Джошуа и Уайлдера. Хотя вряд ли кто-то мог о таком подумать ещё несколько лет назад.