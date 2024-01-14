Бетербиев нокаутом победил Смита и защитил три титула чемпиона мира по боксу

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240194&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ТАСС, 14 января. Россиянин Артур Бетербиев защитил три титула чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в канадском Квебеке, он выиграл у британца Каллума Смита техническим нокаутом в 7-м раунде.

Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Первоначально поединок должен был пройти 19 августа 2023 года, однако 30 июля было объявлено о его переносе из-за проблем со здоровьем у россиянина.

В послужном списке 38-летнего Бетербиева теперь 20 побед (20 нокаутом) и ни одного поражения. Россиянин в восьмой раз защитил титул чемпиона мира по версии IBF, в четвертый — пояс WBC и во второй — WBO. Бетербиев является четвертым российским боксером в истории, объединившим два или более пояса чемпиона мира по престижным версиям, до него это делали Константин Цзю, Денис Лебедев и Сергей Ковалев.

Бетербиев провел успешную любительскую карьеру, став чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы, а также выиграв более 300 поединков, уступив при этом всего в 5 боях. Среди побежденных значатся чемпионы мира среди профессионалов Ковалев и кубинец Юниэль Дортикос. После Олимпиады 2012 года Бетербиев перешел в профессионалы, подписав контракт с канадским промоутером Ивоном Мишелем и переехав в Монреаль, в 2015 году россиянин заключил соглашение с американским менеджером Элом Хэймоном и выступал в США. В марте 2021 года он впервые в профессиональной карьере выступил в России, победив в Москве немца Адама Дайнеса техническим нокаутом в 10-м раунде.

33-летний Смит потерпел второе поражение при 29 победах (21 нокаутом). Он не сумел во второй раз стать чемпионом мира. В 2018 году британец завоевал пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг и дважды его защитил. В 2020 году Смит расстался с титулом, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу решением судей.