Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Альмерия
Жирона
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лилль
Лорьян
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лацио
Лечче
10
Хоккей. КХЛ
3-й период
Спартак
Металлург Мг
15
Хоккей. КХЛ
3-й период
Куньлунь РС
Салават Юлаев
34
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
17:00
Брест
Монпелье
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Тулуза
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
Болонья
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Витязь
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
СКА
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Трактор
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
Вердер
Футбол. Зарубежный
18:15
Кадис
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19:05
Гавр
Лион
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
20:00
Фиорентина
Удинезе
Хоккей. НХЛ
21:00
Рейнджерс
Вашингтон
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Сибирь
52
Футбол. Зарубежный
22:45
Ланс
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Рома
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Калгари
13
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Аризона
06
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Айлендерс
31
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Бостон
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго
Даллас
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Филадельфия
02
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Лос-Анджелес
53
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Питтсбург
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Сиэтл
47
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Эдмонтон
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Анахайм
51
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Колорадо
35
Все события
Фоторепортажи
19Лучшая игра сезона? «Спартак» — «Динамо» — 8:7!
14Ротенберг привел Россию к победе на Кубке Первого канала
08:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Бетербиев творит историю! Разнёс крутого британца — теперь рекорд Артура 20−0

Каллум Смит сдался в седьмом раунде.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

В ночь на 14 января в Квебеке (Канада) состоялся большой боксёрский вечер, главным событием которого стал поединок между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом. Российский боксёр вышел в очередной раз защищать титулы чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO, WBC и IBF.

Этот поединок должен был состояться ещё в августе прошлого года, но тогда у Бетербиева была выявлена инфекция кости челюсти, и он не смог принять участие в бою.

Таким образом, простой Бетербиева составил почти год. Последний раз Артур выходил в ринг в конце января прошлого года и встречался с британцем Энтони Ярдом, которого в итоге нокаутировал в восьмом раунде. Общий профессиональный рекорд Бетербиева — 19−0, при этом все победы он одержал нокаутом. Тем не менее через неделю российскому бойцу будет 39 лет, и эксперты считали именно возраст тем фактором, который может сработать в пользу соперника Артура.

Каллум Смит недавно начал выступать в полутяжёлом весе. Ранее он уже был чемпионом мира во втором среднем весе, но после поражения от Сауля Альвареса, которое остаётся единственным в профессиональной карьере британца, Каллум поднялся в весе. В этой категории Смит провёл лишь два поединка и нокаутировал обоих соперников — Ленина Кастильо и Матьё Бодерлика. На этой мажорной ноте британский боксёр подошёл к встрече с Бетербиевым.

Бетербиев начал мощно, проверил корпус соперника и задавил его к канатам, обрушив многоударную серию. Смит слегка потерялся, но выстоял, а Артур после этого сбросил обороты и начал работать более спокойно и чётко. Каллум огрызался, за счёт чего немного выравнял ход поединка, но этого было явно недостаточно. Второй раунд Смит начал хорошо, пытался задействовать коронный левый хук и уже сам давил, но Бетербиев считывал эту угрозу и старался не оставлять атаки без ответа.

В третьем Артур вновь начал агрессивно идти вперёд, и после одного из попаданий Смита слегка повело. Британец качнулся, но спасся в клинче. Бетербиев продолжил зажимать соперника к канатам и разбивать его оборону. Каллуму стало тяжелее. Он продолжал отвечать своими выпадами, но преимущество было явно за Артуром. В следующей трёхминутке российский боксёр «закормил» соперника мощнейшими панчами, и Смит просто «поплыл», но каким-то чудом держался на ногах. Джеб Бетербиева также работал безукоризненно в каждом раунде, и британец с этим не справлялся. А за джебами часто шли мощные боковые. В итоге первая половина боя прошла с вполне заметным преимуществом Артура, но Смит, несмотря на разбитое лицо, старался навязать конкуренцию.

В седьмом раунде Бетербиев просто начал уничтожать оппонента. Каллум пошёл в атаку, но нарвался на мощный встречный удар, следом за которым в голову британца отправилась серия панчей. Смит оказался в нокдауне, поднялся, но лишь затем, чтобы принять ещё серию ударов и опять устроиться на настиле. После этого угол Смита не пустил своего бойца продолжать поединок.

20 побед в 20 поединках, 100% нокаутов, и впереди должен быть бой за звание абсолютного чемпиона мира. Пока Бетербиев уничтожает всех и каждого!

Автор: Яхья Гасанов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Железный Овечкин! Не заметил травму и набрал очки в пятом матче подряд
Махачеву выдумали травму? В UFC впустую тратят талант нашего чемпиона
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь