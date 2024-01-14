Бетербиев творит историю! Разнёс крутого британца — теперь рекорд Артура 20−0

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240194&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В ночь на 14 января в Квебеке (Канада) состоялся большой боксёрский вечер, главным событием которого стал поединок между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом. Российский боксёр вышел в очередной раз защищать титулы чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO, WBC и IBF.

Этот поединок должен был состояться ещё в августе прошлого года, но тогда у Бетербиева была выявлена инфекция кости челюсти, и он не смог принять участие в бою.

Таким образом, простой Бетербиева составил почти год. Последний раз Артур выходил в ринг в конце января прошлого года и встречался с британцем Энтони Ярдом, которого в итоге нокаутировал в восьмом раунде. Общий профессиональный рекорд Бетербиева — 19−0, при этом все победы он одержал нокаутом. Тем не менее через неделю российскому бойцу будет 39 лет, и эксперты считали именно возраст тем фактором, который может сработать в пользу соперника Артура.

Каллум Смит недавно начал выступать в полутяжёлом весе. Ранее он уже был чемпионом мира во втором среднем весе, но после поражения от Сауля Альвареса, которое остаётся единственным в профессиональной карьере британца, Каллум поднялся в весе. В этой категории Смит провёл лишь два поединка и нокаутировал обоих соперников — Ленина Кастильо и Матьё Бодерлика. На этой мажорной ноте британский боксёр подошёл к встрече с Бетербиевым.

Бетербиев начал мощно, проверил корпус соперника и задавил его к канатам, обрушив многоударную серию. Смит слегка потерялся, но выстоял, а Артур после этого сбросил обороты и начал работать более спокойно и чётко. Каллум огрызался, за счёт чего немного выравнял ход поединка, но этого было явно недостаточно. Второй раунд Смит начал хорошо, пытался задействовать коронный левый хук и уже сам давил, но Бетербиев считывал эту угрозу и старался не оставлять атаки без ответа.

В третьем Артур вновь начал агрессивно идти вперёд, и после одного из попаданий Смита слегка повело. Британец качнулся, но спасся в клинче. Бетербиев продолжил зажимать соперника к канатам и разбивать его оборону. Каллуму стало тяжелее. Он продолжал отвечать своими выпадами, но преимущество было явно за Артуром. В следующей трёхминутке российский боксёр «закормил» соперника мощнейшими панчами, и Смит просто «поплыл», но каким-то чудом держался на ногах. Джеб Бетербиева также работал безукоризненно в каждом раунде, и британец с этим не справлялся. А за джебами часто шли мощные боковые. В итоге первая половина боя прошла с вполне заметным преимуществом Артура, но Смит, несмотря на разбитое лицо, старался навязать конкуренцию.

В седьмом раунде Бетербиев просто начал уничтожать оппонента. Каллум пошёл в атаку, но нарвался на мощный встречный удар, следом за которым в голову британца отправилась серия панчей. Смит оказался в нокдауне, поднялся, но лишь затем, чтобы принять ещё серию ударов и опять устроиться на настиле. После этого угол Смита не пустил своего бойца продолжать поединок.

20 побед в 20 поединках, 100% нокаутов, и впереди должен быть бой за звание абсолютного чемпиона мира. Пока Бетербиев уничтожает всех и каждого!