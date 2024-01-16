Самая сексуальная боксерша Казахстана объявила о бое за титул. Им владела дочь Мухаммеда Али

«Хочу сообщить вам хорошую новость, что я вернусь на ринг 31 января. Это будет мой седьмой бой в карьере и это будет титульный бой! Я буду бороться за титул чемпиона мира по версии WIBA. Этим титулом владели легенды: дочь Мухаммеда Али — Лейла Али, а также абсолютная чемпионка мира Наталья Рагозина и многие другие женщины-бойцы — это поистине женский титул — и поэтому плакат выполнен в таком стиле! И я буду очень рада драться за этот титул и красивый бой. Посмотрим результаты того, как я подготовилась к бою и сколько труда мы вложили в тренировочном процессе», — написала Лукас в соцсетях.