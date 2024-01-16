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09:19 (мск), источник: Vesti.kz

Самая сексуальная боксерша Казахстана объявила о бое за титул. Им владела дочь Мухаммеда Али

Боксерша Ангелина Лукас (5−1−0, 2 КО), которую считают одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана, анонсировала титульный поединок, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

Бой состоится 31 января в Азербайджане. Соперницей будет представительница Пакистана Рома Юсаф (5−0−1).

«Хочу сообщить вам хорошую новость, что я вернусь на ринг 31 января. Это будет мой седьмой бой в карьере и это будет титульный бой! Я буду бороться за титул чемпиона мира по версии WIBA. Этим титулом владели легенды: дочь Мухаммеда Али — Лейла Али, а также абсолютная чемпионка мира Наталья Рагозина и многие другие женщины-бойцы — это поистине женский титул — и поэтому плакат выполнен в таком стиле! И я буду очень рада драться за этот титул и красивый бой. Посмотрим результаты того, как я подготовилась к бою и сколько труда мы вложили в тренировочном процессе», — написала Лукас в соцсетях.

Напомним, свой последний бой Лукас провела в октябре 2023 года в Турции, когда проиграла решением судей чилийке Даниэле Асенхо за вакантный титул WBC Silver в легчайшем весе. Для казахстанки это поражение стало первым в карьере.

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