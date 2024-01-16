Нганну и Джошуа провели битву взглядов
Экс-чемпион мира по боксу британец Энтони Джошуа и бывший обладатель пояса UFC Фрэнсис Нганну провели битву взглядов.
Экс-чемпион мира по боксу британец Энтони Джошуа и бывший обладатель пояса UFC Фрэнсис Нганну провели битву взглядов.
Мероприятие прошло на пресс-конференции в Лондоне, где была объявлена дата поединка — 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Поединок пройдет по правилам бокса.
Бойцы встретились на пресс-конференции и устроили битву взглядов.
На счету Джошуа 27 побед в боксе при трех поражениях. Нганну одержал 17 побед в ММА при трех поражениях. В октябре 2023 года он провел 10-раундовый бой с британцем Тайсоном Фьюри, который завершился победой действующего чемпиона WBC раздельным решением судей.