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18:56 (мск), источник: Vesti.kz

Поедет ли Данияр Елеусинов на Олимпиаду-2024? Ответ Айтжанова

Главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов прокомментировал вероятность поездки Данияра Елеусинова на Олимпиаду-2024, передают Vesti.kz.

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Источник: Изтурган Алдауев

"Данияр Елеусинов присоединился к нашем команде еще молодым боксером. Он воспитывался у нас. Его отец также был тренером национальной сборной. Иными словами, я считаю, что покорение олимпийской вершины — дело не одного боксера или одного тренера, а всей сборной.

Мы думаем, что наши боксеры оправдают ожидания и порадуют нашу страну на этой Олимпиаде. Данияр сам решит, присоединяться к национальной команде или нет. Наши двери всегда открыты для него. Если какой-то боксер скажет, что приедет помочь стране, мы не станем от него отворачиваться, — приводит слова Айтжанова Bassport.kz.

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