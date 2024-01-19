Поедет ли Данияр Елеусинов на Олимпиаду-2024? Ответ Айтжанова

"Данияр Елеусинов присоединился к нашем команде еще молодым боксером. Он воспитывался у нас. Его отец также был тренером национальной сборной. Иными словами, я считаю, что покорение олимпийской вершины — дело не одного боксера или одного тренера, а всей сборной.

Мы думаем, что наши боксеры оправдают ожидания и порадуют нашу страну на этой Олимпиаде. Данияр сам решит, присоединяться к национальной команде или нет. Наши двери всегда открыты для него. Если какой-то боксер скажет, что приедет помочь стране, мы не станем от него отворачиваться, — приводит слова Айтжанова Bassport.kz.