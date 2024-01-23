Головкин затмил чемпиона мира и сотворил историю
Промоутер Том Леффлер поделился воспоминаниями про бой казахстанского боксера Геннадия Головкина против американца Габриэля Росадо: для GGG это было второе появление в США, сообщают Vesti.kz.
Промоутер Том Леффлер поделился воспоминаниями про бой казахстанского боксера Геннадия Головкина против американца Габриэля Росадо: для GGG это было второе появление в США, сообщают Vesti.kz.
Тот поединок состоялся 19 января 2013 года на арене Madison Square Garden Theater в Нью-Йорке и завершился победой Головкина техническим нокаутом в седьмом раунде. Тем самым GGG успешно защитил титулы чемпиона мира по версии WBA (6-я защита) и IBO (3-я защита).
По словам Леффлера, Top Rank (организаторы того вечера бокса) допустили просчет: не поставили Головкина в качестве главного события, отдав предпочтение бою за титул WBA в полулегком весе между Майки Гарсией и Орландо Салидо.
«На прошлой неделе исполнилось 11 лет с тех пор, как в MSG Theater состоялся дебют Геннадия Головкина. Это был огромный шаг и большой риск в создании суперзвездного бренда GGG. Многие “эксперты” с Восточного побережья сомневались в его способностях и востребованности. Мы настаивали на проведении боя в “Мекке бокса”, чтобы раскрутить его карьеру. Top Rank проявил недальновидность, настояв на том, чтобы поставить в главный бой Майки Гарсию, когда поединок GGG против Росадо, бывший вторым появлением Геннадия на HBO, вызывал реальный интерес в Нью-Йорке. Это второй раз в истории HBO, когда со-главный бой показал более высокие рейтинги, чем главное событие. Это был потрясающий бой и чистая победа нокаутом при том, что он болел гриппом и был почти неспособен сражаться. Мне было жаль Майки, так как все фанаты GGG ушли после его боя, и арена осталась полупустой», — написал Леффлер в твиттере.