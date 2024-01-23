Головкин затмил чемпиона мира и сотворил историю

«На прошлой неделе исполнилось 11 лет с тех пор, как в MSG Theater состоялся дебют Геннадия Головкина. Это был огромный шаг и большой риск в создании суперзвездного бренда GGG. Многие “эксперты” с Восточного побережья сомневались в его способностях и востребованности. Мы настаивали на проведении боя в “Мекке бокса”, чтобы раскрутить его карьеру. Top Rank проявил недальновидность, настояв на том, чтобы поставить в главный бой Майки Гарсию, когда поединок GGG против Росадо, бывший вторым появлением Геннадия на HBO, вызывал реальный интерес в Нью-Йорке. Это второй раз в истории HBO, когда со-главный бой показал более высокие рейтинги, чем главное событие. Это был потрясающий бой и чистая победа нокаутом при том, что он болел гриппом и был почти неспособен сражаться. Мне было жаль Майки, так как все фанаты GGG ушли после его боя, и арена осталась полупустой», — написал Леффлер в твиттере.