Кевин Джонсон: Я 100% русский. Шоколадный русский
Известный боксер Кевин Джонсон прокомментировал получение российского паспорта.
Известный боксер Кевин Джонсон прокомментировал получение российского паспорта.
9 января уроженец США Джонсон стал гражданином России и вскоре проведет первый бой в качестве россиянина.
«Что ж, теперь я гражданин России. Так что это должно быть что-то особенное. Сначала я не знал своего соперника, но никто никогда никого не знает. Я 100% русский, не меньше. Шоколадный русский», — заявил Джонсон в интервью РЕН ТВ.
16 февраля Кевин Джонсонс проведет бой против ирландца Шона Тернера на турнире в Москве.