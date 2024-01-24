Кевин Джонсон: Я 100% русский. Шоколадный русский

«Что ж, теперь я гражданин России. Так что это должно быть что-то особенное. Сначала я не знал своего соперника, но никто никогда никого не знает. Я 100% русский, не меньше. Шоколадный русский», — заявил Джонсон в интервью РЕН ТВ.