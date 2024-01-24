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00:57 (мск), источник: Sport24

Кевин Джонсон: Я 100% русский. Шоколадный русский

Известный боксер Кевин Джонсон прокомментировал получение российского паспорта.

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Источник: rusboxing.ru

9 января уроженец США Джонсон стал гражданином России и вскоре проведет первый бой в качестве россиянина.

«Что ж, теперь я гражданин России. Так что это должно быть что-то особенное. Сначала я не знал своего соперника, но никто никогда никого не знает. Я 100% русский, не меньше. Шоколадный русский», — заявил Джонсон в интервью РЕН ТВ.

16 февраля Кевин Джонсонс проведет бой против ирландца Шона Тернера на турнире в Москве.

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