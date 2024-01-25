Сила или ловкость? Бой Бетербиев — Бивол навсегда войдёт в историю бокса

Разговоры об объединительном поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между двумя россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом идут очень давно. И эта тема так или иначе поднимается регулярно.

Но если несколько лет назад шансов на проведение такого боя было не очень много, то сейчас ситуация стремительно меняется. До того было много разговоров о том, что промоутерские компании, представляющие боксёров, не могут договориться о поединке, а глава WBC Маурисио Сулейман не хотел давать Биволу возможность биться за все четыре пояса и даже обещал, что этого не случится.

Однако Саудовская Аравия и богатые спонсоры оттуда, судя по всему, закрыли все вопросы, которые мешали встрече Бивола с Бетербиевым на ринге. Теперь у грандиозного противостояния даже есть дата — 1 июня. Мы уже знали, что если этот поединок и состоится, то точно в Саудовской Аравии, а теперь авторитетные журналисты подтвердили, что встреча планируется в самом начале лета в Эр-Рияде.

Позже информацию подтвердила и сторона Дмитрия Бивола. Менеджер боксёра Вадим Корнилов сообщил, что они уже дали согласие: «Как я уже говорил, с нашей стороны всё согласовано. Со стороны команды Бетербиева — нас пока не информировали. Ориентировочная дата боя — 1 июня в Саудовской Аравии. Официальная информация будет исходить от организаторов».

Надо сказать, что на данный момент сторона Бетербиева никак не комментировала данную новость, но сам Артур уже неоднократно заявлял, что с его стороны проблем не будет — он готов к поединку. Даже в одном из последних интервью, уже после победы над Каллумом Смитом, Бетербиев выразил надежду, что именно Бивол станет его следующим соперником.

Мы давно этого ждали, однако поединок будет масштабным не только для россиян, но и для всего боксёрского мира. Часто этот вид спорта критикуют за то, что лучшие не всегда бьются с лучшим, а избегают боёв друг с другом. Тут противоположная ситуация. Два топовых боксёра, которые не знают поражений в профессионалах, ставят на кон все свои пояса, чтобы определить лучшего. Такие бои остаются в истории спорта.

Более того, это бойцы с совершенно разным стилем. Разве не таких боёв мы ждём? Мощный нокаутёр или ловкий игровик? Бонусом и Бетербиев, и Бивол получат внушительные гонорары. Как минимум Дмитрий говорил, что предложение, мягко говоря, очень хорошее. Артур точно получит не меньше. Сроки тоже вполне удобные. Простой бойцов получится не особо большим, к тому же Бетербиев успеет набрать форму после Рамадана, на это у него будет порядка двух месяцев.

Остаётся дождаться этого грандиозного события и пожелать нашим боксёрам подойти к поединку в наилучшей форме и без каких-либо травм. Однозначно встреча Бетербиева и Бивола соберёт внушительные цифры и по продажам, и по просмотрам, болельщики тоже не будут внакладе. И пускай победит сильнейший. А дальше, судя по планам саудовцев, будет возможность даже стать чемпионом мира в двух весовых категориях. Но никто не должен заглядывать друг другу за спину.