«Это сломало меня». Келл Брук откровенно рассказал о бое с Головкиным в 2016 году

«Впервые кто-то залез мне в голову перед боем. Я помню, как сидел в отеле и думал: “Завтра я буду драться с Головкиным”. Честно, я начал сомневаться в себе. Со мной был диетолог, и я не сказал ему, что проиграю, но спросил: “Я ведь могу победить в этом бою, не так ли?”.