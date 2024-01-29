Главный тренер сборной Казахстана по боксу прокомментировал «грязный» скандал в команде

Источник: Соцсети

Ранее 23-летняя казахстанка заявила завершении карьеры из-за «ужасного отношения к спортсменам», добавив, что «ни один уважающий себя спортсмен не продолжит карьеру после всей этой грязи».

«Я не знаю, в чем причина ее отказа. В прошлом году на спартакиаде она уступила в финале со счетом 0:5. По итогам соревнования лидерство в ее весовой категории заняла другая спортсменка.

После этого она не принимала участия в больших стартах, так как на ее позиции выступал другой лидер. Этот вес олимпийский, там большая конкуренция. Она не принимала участие на Азиатских играх, может быть, в этом причина. Это спорт — кто выигрывает, тот выступает. До следующего чемпионата страны она не сможет вернуть место», — отметил Сафиуллин в интервью Tengri Sport.

— В целом прямых претензий к тренеру не было. Возможно, вы знаете о «бардаке», о котором говорила Надежда. Обговаривали этот момент с ее личным тренером?

"Я не знаю, к кому адресованы ее претензии, но Федерация бокса и Дирекция развития спорта выплачивают ей зарплату, контракт с ней не расторгали. Получает выплаты в качестве второго номера.

В отношении нее каких-то ущемлений я не видел. Не могу сказать, в чем ее ущемляли. По этому поводу мы с ней не говорили, а личного тренера у нее сейчас нет, они не работают вместе.

Когда человек долгое время является первым номером и проигрывает, каждый ведь по-разному реагирует. Возможно, что это ее реакция.

Если она не участвовала на сборах, то только по уважительной причине. Всегда предоставляла справки. Каждый спортсмен может заболеть. Лично у меня никаких претензий нет, она все выполняла", — добавил специалист.

— С чем связан отток? Рябец приостановила карьеру, Владислава Кухта сменила гражданство. Ранее свои претензии высказывали Ангелина Лукас и Балауса Муздиман.

«По поводу Кухты, им предложили выступать за Венгрию, они согласились. Она ушла из-за высокой конкуренции, никакого скандала не было. Спортсменки проиграли на спартакиаде, а для выступления на крупных соревнованиях ты должен быть первым номером — спортивный принцип. Для всех двери открыты, Рябец может вернуться в любое время. То же самое касается Лукас и Муздиман, у меня конфликтов нет», — заявил тренер национальной сборной.