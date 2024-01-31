Поветкин дал прогноз на бой между Джошуа и Нганну

«Я думаю, Джошуа должен разобраться с Нганну, я в этом уверен. Думаю, Джошуа лучше разберётся, чем разобрался в предыдущем бою Фьюри. Я видел, каким был Фьюри. Я думаю, он не готов был, 100 процентов», — сказал Русский витязь в интервью спортивному обозревателю Василию Конову.