Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Коламбус
Футбол. Зарубежный
30.01
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
13
Футбол. Зарубежный
30.01
Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
32
Футбол. Зарубежный
30.01
Фулхэм
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
30.01
Лутон Таун
Брайтон
40
Футбол. Зарубежный
30.01
Ноттингем Форест
Арсенал
12
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Сиэтл
Хоккей. КХЛ
30.01
Нефтехимик
Лада
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
30.01
Сибирь
Ак Барс
04
Все события
Фоторепортажи
14Рекордсмен РПЛ покинул Россию
16Лучшие фото Алины Загитовой
00:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Поветкин дал прогноз на бой между Джошуа и Нганну

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBA Александр Поветкин высказался о предстоящем поединке британца Энтони Джошуа с камерунцем Фрэнсисом Нганну. Россиянин выразил уверенность в том, что Джошуа окажется сильнее.

Наверх
Поветкин дал прогноз на бой между Джошуа и Нганну | Источник: Чемпионат.com

«Я думаю, Джошуа должен разобраться с Нганну, я в этом уверен. Думаю, Джошуа лучше разберётся, чем разобрался в предыдущем бою Фьюри. Я видел, каким был Фьюри. Я думаю, он не готов был, 100 процентов», — сказал Русский витязь в интервью спортивному обозревателю Василию Конову.

Примечательно, что ранее Нганну лишь раз выступал по правилам бокса. В октябре 2023 года он провёл поединок с британцем Тайсоном Фьюри. Фрэнсис потерпел поражение от Цыганского короля раздельным решением судей.

Напомним, поединок между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну состоится 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

 11-кратный чемпион России в составе ЦСКА дисквалифицирован за кокаин
Бурная реакция мировых СМИ на сенсационную победу юной Андреевой
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь