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16:14 (мск), источник: Sports.Ru

Фьюри — об Усике: «Он Александр, а я “Великий”. Я завоеватель, запомните это»

"Для меня Усик никогда не был на вершине. Речь всегда шла обо мне, Деонтее Уайлдере и Энтони Джошуа. Затем он победил Джошуа, заняв его место. Теперь мы здесь.

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Источник: AP 2023

Пояса — это важно, но мы с ним должны выйти и подраться прямо сейчас. Посмотрим, кто из нас лучше. Я завоеватель, запомните это. Он Александр, а я «Великий», — заявил чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

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