Фьюри — об Усике: «Он Александр, а я “Великий”. Я завоеватель, запомните это»
"Для меня Усик никогда не был на вершине. Речь всегда шла обо мне, Деонтее Уайлдере и Энтони Джошуа. Затем он победил Джошуа, заняв его место. Теперь мы здесь.
"Для меня Усик никогда не был на вершине. Речь всегда шла обо мне, Деонтее Уайлдере и Энтони Джошуа. Затем он победил Джошуа, заняв его место. Теперь мы здесь.
Пояса — это важно, но мы с ним должны выйти и подраться прямо сейчас. Посмотрим, кто из нас лучше. Я завоеватель, запомните это. Он Александр, а я «Великий», — заявил чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.